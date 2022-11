Rinaldi: “Quali risultati conseguiti in ambito turistico a Manfredonia?”

Manfredonia (Fg), 17 novembre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa da Tommaso Rinaldi, già candidato Sindaco di Manfredonia per ‘Azione’:

In questi giorni, la dibattuta questione relativa all’iniziativa “Luci del Golfo”, finanziata dal comitato Io sono partita iva – Manfredonia, ha praticamente monopolizzato il dibattito cittadino, con risvolti molto pesanti e velenose polemiche di cui francamente non se ne sentiva il bisogno.

Se a ciò si aggiunge il nuovo fronte di scontro costituito dal ripristino della tassa COSAP, diventa importante capire se la nostra città potrà ambire ad avere un luminoso futuro turistico o riporre nel cassetto i tanti sogni di gloria, fantasticati da decenni e mai realizzati.

Nonostante nell’estate del 2021 (ultimi dati ufficiali disponibili) la città si presentava ancora agonizzante per via di una programmazione turistica inesistente e totalmente allo sbando, grazie al governo di ben tre commissari prefettizi incapaci di garantire perfino le più elementari misure di pulizia pubblica, i dati sulle presenze paganti ufficiali si sono rivelati davvero sorprendenti: quasi il 30% in più rispetto all’anno precedente, passando dalle 86.947 del 2020 alle 112.403 del 2021.

Un risultato assolutamente eccellente in relazione al contesto in cui si è ottenuto, ma ancora lontanissimo da ciò a cui ambisce oggettivamente la città per lo scrigno di tesori racchiusi al suo interno; certo, dietro di noi troviamo città come Trani e Martina Franca che godono di risonanza mediatica molto più roboante rispetto a Manfredonia ma, con tutto il rispetto per Cellino San Marco, è mortificante scoprire di avere la metà delle presenze di una località che, oltre alle tenute vitivinicole di Albano, non mi sembra offra granché.

Con molta probabilità, il 2022 si chiuderà con un risultato ancor più positivo grazie a qualche iniziativa in più che, in qualche modo, ha rimesso in moto una macchina ferma da tempo; ma è ancora decisamente troppo poco.

L’apertura dell’aeroporto potrebbe facilitare le presenze provenienti dall’estero, ma anche incrementare quelle del nord Italia; il rinnovato entusiasmo per gli scavi di Siponto dovrebbe essere cavalcato forsennatamente, così come la fruizione delle Stele Daune all’interno del Castello.

E’, perciò, indispensabile una regia che possa indirizzare e razionalizzare le varie iniziative, da quelle pubbliche a quelle private, al fine di evitare i clamorosi errori commessi in queste ultime settimane che rischiano di mandare in fumo soldi e sogni di tanti; non è giustificabile che un asset così importante e rilevante nell’economia attuale e futura della città, quale è appunto il turismo, sia nascosto tra le varie deleghe del sindaco le cui incombenze abnormi non gli consentono di dedicare il giusto peso e la corretta impostazione.

Così come è indispensabile un’operazione di assoluta trasparenza per quel che riguarda gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno, nonché un monitoraggio serio sulle tante strutture B&B, sorte come funghi, che rappresentano la prima tipologia di pernottamento turistico in Puglia e che devono portare ricchezza per i proprietari ma anche per la città.

A quanto ammonta l’incasso per il 2021? E per questa parte del 2022?

Da quali strutture derivano gli introiti?

Se le 112.000 presenze del 2021 fossero state pagate al 60% (considerando la gratuità dei minori o altro), il Comune potrebbe disporre di circa € 135.000 da utilizzare per nuove iniziative turistiche e attrarre altre presenze e, quindi, altri introiti e tasse di soggiorno.

In attesa che la diatriba sulle luminarie si concluda con un happy end, spero vivamente che si inizi a gestire l’asset turistico non come fastidioso insieme di briciole, ma come una fragrante pagnotta con cui saziarsi.

E se si riuscisse a creare un consorzio territoriale, con un marchio riconosciuto e riconoscibile, insieme a Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Mattinata e Zapponeta che, oltre al turismo, metta insieme le eccellenze enogastronomiche e produttive dell’intero territorio, probabilmente faremmo bingo.

Tommaso Rinaldi