Foggia, ambulante aggredito sul viale della Stazione

Un grave episodio di violenza ha sconvolto il quartiere della Stazione di Foggia, dove un ambulante di 49 anni, di origine marocchina, è stato aggredito in circostanze ancora da chiarire. L’uomo, conosciuto nella zona per il suo banco di merce varia, versa in condizioni critiche presso l’ospedale Riuniti di Foggia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito con un pugno al volto, cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa. L’impatto ha causato un’emorragia epidurale che ha reso necessario un immediato intervento neurochirurgico. Sebbene l’operazione sia riuscita, il 49enne resta in condizioni critiche, monitorato dai medici.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per individuare il responsabile. L’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire la dinamica e identificare l’aggressore. Al momento, il movente dell’attacco rimane ignoto. Il viale della Stazione è una delle zone più trafficate della città, spesso al centro di episodi di degrado e microcriminalità. L’aggressione ha scosso i residenti e i frequentatori della zona, che conoscevano bene l’ambulante per la sua presenza abituale e il rapporto cordiale con il quartiere.

L’episodio rilancia l’allarme sicurezza in un’area già segnata da tensioni sociali e situazioni di fragilità. Le istituzioni e le forze dell’ordine sono chiamate a intensificare i controlli per garantire maggiore tutela ai cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza. Intanto, la comunità locale e gli amici dell’uomo sperano in un miglioramento delle sue condizioni. La vicenda resta sotto la lente d’ingrandimento, con l’auspicio che le indagini portino presto a una svolta.

Lo riporta l’Immediato.net