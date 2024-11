Il Manfredonia Calcio torna a vincere contro l’Ischia

Grande prestazione del Manfredonia che esce vittorioso dal campo dell’Ischia con un secco 2-0, in una partita vibrante e ricca di emozioni. Decisivi i gol di Castaldi e del capitano Mirko Giacobbe, autore di una splendida punizione. L’Ischia, penalizzata dall’inferiorità numerica nel finale, non è riuscita a reagire contro una squadra sipontina ordinata e cinica.

La partita si apre con una fase di studio, con entrambe le squadre impegnate a cercare varchi tra le rispettive difese. L’Ischia prova a prendere l’iniziativa nei primi minuti, ma il Manfredonia si difende con ordine, pronto a colpire in ripartenza. La prima occasione è dei sipontini al 14’, quando Scaringella impegna di testa il portiere avversario dopo un ottimo cross di Porzio. Dopo mezz’ora di gioco il ritmo cala e il match si fa spezzettato. Al 33’, però, i biancazzurri vanno vicini al vantaggio con Scaringella che, su cross di Carbonaro, sfiora il palo con un colpo di testa. Si va al riposo sullo 0-0, con poche emozioni ma una partita ancora apertissima.

La ripresa si apre con un’Ischia più intraprendente. Al 46’ Talamo prova una botta dalla distanza, ma Sapri si supera con una grande parata. I sipontini, tuttavia, non si fanno schiacciare e al 57’ trovano il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castaldi è il più lesto di tutti e con un tocco preciso supera Gemito. L’episodio chiave arriva al 70’, quando Gemito viene espulso per un intervento irregolare su Porzio, lanciato in contropiede. In superiorità numerica, il Manfredonia approfitta subito della situazione: due minuti dopo, il capitano Mirko Giacobbe si inventa una punizione magistrale che non lascia scampo al portiere avversario, siglando il raddoppio.

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Ischia prova a reagire e al 68’ Trofa lascia partire un missile dal limite dell’area, ma Forte si oppone con una parata straordinaria. Nel finale, il Manfredonia gestisce il vantaggio senza correre troppi rischi, mentre Sapri si rende protagonista al 92’, neutralizzando una conclusione ravvicinata di Favetta con un intervento prodigioso.

Con questa vittoria, il Manfredonia torna a vincere e conquista tre punti preziosi per la classifica. Una partita di sacrificio e qualità, con i sipontini che dimostrano grande solidità e spirito di squadra. Il Manfredonia sarà impegnato nel prossimo turno casalingo contro il Casarano, dove cercherà di confermare la sua striscia positiva davanti ai propri tifosi.

a cura di Daniele Catalano