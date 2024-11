Manfredonia. Questo pomeriggio, alle 14:30, il campo dello stadio “Calise” di Forio d’Ischia sarà teatro della sfida tra Ischia e Manfredonia, un incontro che si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni in cerca di punti salvezza. Le due squadre si affronteranno per la prima volta in assoluto, rendendo questa partita un evento storico per i tifosi e gli appassionati. Mister Enrico Buonocore, alla guida dei padroni di casa, cercherà di risollevare le sorti della sua squadra che non sta vivendo un momento di forma brillante. Dall’altra parte, i pugliesi, appena riorganizzati sotto la direzione del nuovo tecnico Cinque, arrivano all’incontro con il peso di una recente sconfitta e il bisogno urgente di riscatto.