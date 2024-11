Gabriella Genisi, writer, Milan, Italy, 2010. (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si intitola ‘Giochi di ruolo’ l’ultimo noir di Gabriella Genisi, uno spin off di Lolita Lobosco, pubblicato da Marsilio nella collana editoriale Le lucciole.

Il romanzo nasce per caso in una scuola di Roma, da un incontro con gli studenti, che durante una chiacchierata con l’autrice le raccontano dei giochi di ruolo, dell’abitudine a scrivere le parti, della sostituzione della vita vera con la narrazione che può durare un giorno o tutta la vita, delle chiavi per partecipare a questa modalità di svago.

Si gioca intorno a un tavolo oppure travestiti, i giocatori assumono le sembianze di uno o più personaggi di un mondo immaginario.

Il vice questore Giancarlo Caruso, fascinoso e dal forte carisma si trova a fronteggiare un omicidio che apparentemente sembra un suicidio.

Caruso, reduce da un anno sabbatico e dalla fine della relazione con la commissaria Lolita Lobosco, accetta un nuovo incarico come primo dirigente del commissariato in provincia di Foggia.

A Siponto, frazione marina di Manfredonia in una villa sul mare, è stato ritrovato il cadavere di un uomo nel cui braccio era infilata una siringa con tracce di Fentanyl.

La vicenda condurrà Caruso a Bologna, alla scoperta dei punti bui del passato della vittima, legata al mondo dei giochi di ruolo e a personaggi misteriosi.

La Genisi riesce magistralmente a fondere la realtà con il mondo dell’immaginazione, creando un atmosfera intrigante e contemporanea, regalandoci, come nei romanzi precedenti, una ricetta, romagnola stavolta, e un finale che presagisce sicuramente una nuova storia.

Lo riporta leccenews24.it