Manfredonia, al Circolo Unione un dibattito sulle nuove tutele penali nella pubblica amministrazione

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Venerdì 29 novembre, alle ore 18.30, presso la sede del Circolo Unione di Manfredonia, si terrà un evento di grande rilievo giuridico e sociale, organizzato dal presidente Ugo Galli. Al centro dell’incontro, la riflessione sulle tutele penali dei cittadini rispetto alle condotte illecite degli amministratori pubblici, in relazione al nuovo reato introdotto dopo la recente abrogazione dell’abuso d’ufficio.

L’evento vedrà la partecipazione di tre eminenti personalità:

– Angelo Salerno, magistrato di alto profilo e Presidente di collegio presso il Tribunale di Bari;

– Giandomenico Salcuni, professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Foggia;

– Francesco Paolo Sisto, senatore, avvocato e Viceministro della Giustizia.

La discussione sarà un’occasione unica per esplorare il tema dal triplice angolo visuale di chi applica le norme, le studia e le scrive. L’obiettivo è quello di analizzare l’impatto della nuova normativa, con un focus sulla salvaguardia dei cittadini e sul comportamento degli amministratori pubblici, chiamati a perseguire finalità di interesse generale. La presenza di relatori così qualificati garantirà un approfondimento autorevole e multidisciplinare, offrendo spunti per una riflessione ampia e partecipata.

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio ha acceso un dibattito acceso nel mondo giuridico e politico. L’incontro intende chiarire i nuovi equilibri normativi, interrogandosi su come il legislatore e il sistema giustizia possano proteggere i cittadini da possibili abusi o omissioni. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire un tema così cruciale per il presente e il futuro del nostro Paese.

“Questo incontro vuole essere un momento di confronto e approfondimento, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare liberamente”, afferma il presidente del Circolo Unione, Ugo Galli. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre, alle ore 18.30, presso il Circolo Unione di Manfredonia. Un’occasione per ascoltare, apprendere e dibattere con esperti di primissimo piano.