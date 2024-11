L’incontro è stato introdotto dal dirigente scolastico, che ha sottolineato l’importanza di momenti come questo per stimolare il dialogo tra scuola, famiglie e comunità. Durante il seminario, condotto dal padre di Federico, Oreste, è stato dato ampio spazio alle domande del pubblico. Quando ho chiesto a Federico quale tipo di progetto potrebbe essere utile per bambini e ragazzi con autismo, considerando che come Ambito Territoriale stiamo lavorando proprio in questi giorni ad un bando, la sua risposta è stata illuminante. Ha suggerito di trasformare gli spazi in ambienti più accoglienti per i sensi, intervenendo su rumori, luci e odori disturbanti per renderli più inclusivi e confortevoli. Inoltre, ha proposto di mappare le aree e i tempi di utilizzo degli spazi per migliorarne l’accessibilità e l’organizzazione. Infine, ha sottolineato l’importanza di introdurre attività educative basate sugli audiovisivi, capaci di offrire esperienze più coinvolgenti e inclusive.