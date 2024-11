Manfredonia. "La via del budo: buona la prima!"

LA VIA DEL BUDO: BUONA LA PRIMA!

Entusiasmante stage interdisciplinare tenutosi domenica 17 novembre al PalaTomaiuolo di Manfredonia.

L’evento è stato istituito da UISP Foggia-Manfredonia, in collaborazione con le società affiliate all’Area sportiva preposta e con Maestri di rilevanza nazionale e internazionale, per promuovere e diffondere la pratica delle arti marziali e orientali

Quella del 17 novembre è stata una bellissima domenica di sole che ha visto le associazioni affiliate UISP per l’area Discipline Orientali lavorare insieme per l’organizzazione e la realizzazione del primo Stage Interdisciplinare dall’evocativo nome “La Via del Budo”.

L’evento, ospitato presso il PalaTomaiuolo di Manfredonia, ha riunito maestri, istruttori e praticanti provenienti da diverse discipline marziali (Judo, Ju Jutsu, Karate e difesa personale), che hanno organizzato la manifestazione in ogni dettaglio, magistralmente coordinati dal Maestro Luigi Carulli. Sono intervenuti il Maestro Piero Bianchi (Responsabile Nazionale UISP per il Ju-Jitsu) e Andrea Freoli (Responsabile Nazionale UISP degli arbitri di Ju-Jitsu), vi hanno partecipato oltre 100 atleti di ogni età.

La giornata si è rivelata straordinaria occasione per condividere conoscenze, praticare insieme e approfondire i valori fondamentali del Budo: rispetto, armonia e crescita personale. Sono intervenutianche il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e l’Onorevole Giandiego Gatta, da sempre molto attento al territorio. Entrambi hanno sottolineato l’importanza delle iniziative che promuovono lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale. La loro presenza è stata un segnale importante di supporto sia verso il mondo delle discipline marziali e orientali, che di attenzione al lavoro svolto dalla UISP sul territorio.

Lo stage ha visto alternarsi dimostrazioni tecniche, lezioni pratiche e momenti di confronto tra i partecipanti, sotto la guida esperta di insegnanti qualificati. Ogni attività è stata pensata per avvicinare i praticanti non solo alle tecniche, ma anche alla filosofia delle arti marziali, in linea con la missione della UISP: promuovere lo sport come strumento di inclusione, dialogo e benessere.

“La Via del Budo” rappresenta un punto di partenza per nuove collaborazioni e incontri tra le realtà marziali e orientali del territorio. L’entusiasmo dimostrato dai partecipanti e l’energia respirata durante l’evento sono la prova che iniziative come questa possono fare la differenza, creando una comunità coesa e consapevole.

“Parlo della Via del Budo con un pizzico di emozione – ha commentato a margine Orazio Falcone, presidente del comitato territoriale UISP – perché ripercorro il lavoro fatto per arrivare a questo momento. Ci abbiamo messo tre anni per far tornare grandi queste discipline, come era in passato. Dopo la fusione dei due comitati, Foggia e Manfredonia, ci siamo infatti posti come obiettivo quello di riaccendere i riflettori su queste discipline così seguite e oggi ci siamo riusciti. Grande orgoglio ed enorme gratitudine ai Maestri e ai cultori di queste attività sportive”.

Il Comitato UISP di Foggia-Manfredonia ringrazia tutte le associazioni partecipanti, i volontari e gli organizzatori che hanno reso possibile questa giornata speciale. Il viaggio nella “Via del Budo” è appena iniziato, e il futuro promette nuove sfide e opportunità.