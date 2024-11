Michele Bruno, nuovo segretario cittadino di Foggia di Azione. Sergio Clemente: «Un grande riconoscimento al suo lavoro. Eletto all’unanimità per rilanciare il ruolo del partito

È stato eletto all’unanimità il nuovo segretario cittadino di Azione di Foggia, individuato nel commercialista Michele Bruno, dipendente del Ministero della Giustizia, operante in cancelleria al Tribunale di Foggia e dirigente di lungo corso della Cisl Funzione Pubblica.

Bruno succede all’avvocata e insegnante Daniela Patano, assessora al Personale e alla Polizia Locale della Giunta Episcopo al Comune di Foggia.

«L’elezione di Michele Bruno alla segreteria cittadina di Azione è il giusto riconoscimento per il suo lungo percorso nel partito e nei Popolari», è il commento del consigliere regionale e leader locale di Azione Sergio Clemente.

«Il suo è un punto di arrivo importante- continua Clemente- Bruno ha seguito tutte le fasi e i passaggi di Azione con ruoli di responsabilità, che oggi culminano con un nuovo incarico. Il nostro statuto distingue in modo netto i ruoli politici da quelli amministrativi, ecco perché la sua elezione è un messaggio di rilancio per Azione, che rappresenta per tanti una straordinaria opportunità di impegno politico. Ringrazio vivamente Daniela Patano per il ruolo svolto in questi anni. Il suo è stato un lavoro eccellente che ci ha consentito di eleggere 3 consiglieri comunali e di ottenere due amministratori nell’esecutivo del campo largo progressista foggiano grazie ad un consenso elettorale pari al 9,4%, un risultato di grande rilievo per il partito e per la coalizione».

«Ci apprestiamo a vivere una fase politicamente cruciale per Foggia. I nostri due assessori comunali, Daniela Patano e Lorenzo Frattarolo, tra i più dinamici della squadra della sindaca Maria Aida Episcopo, sono al centro di cambiamenti decisivi per la città e per la macchina amministrativa dell’Ente. Il controllo di tutto l’iter dei concorsi pubblici e l’avvio dello Slow Park imprimeranno un mutamento reale per tutta la città», dichiara il coordinatore provinciale di Azione Matteo Iacovelli.