MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il tocco magico del Natale, fatto di elementi classici ed effetto wow.

Da questa sera a Manfredonia in Corso Manfredi è già ora della festa per eccellenza attesa da grandi e piccini solo grazie all’impegno di Don Alessandro Gambuto (parroco della Chiesa Stella Maris) e dei commercianti della zona che hanno investito risorse private per dare luce e vitalità ad una città abbellita dall’Amministrazione comunale solo da promesse e paroloni.

A pochi metri da questo spettacolo di luci innovativo e suggestivo, giace una villa comunale da mesi buia, sporca ed abbandonata a sè stessa come tutto il territorio cittadino. Una cartolina davvero poco edificante per chi da Palazzo di Città continua a far credere di voler puntare sul rilancio turistico.

Un quadro davvero triste e malinconico rispetto all’impulso in fatto di marketing ed economia dato da progetti natalizi di qualche anno fa.

Oltre agli inutili comunicati, alle foto e video di propaganda dov’è la programmazione degli esperti dell’Amministrazione La Marca?

Oltre alle vane gite alle fiere ed alle interviste come si intende cambiare le sorti economiche e di sviluppo di Manfredonia mettendo al centro gli interessi di tutti, in particolar modo quelli di imprenditori e commercianti?

Non ci resta che scrivere a Babbo Natale, chissà lui ci ascolterà e qualcosa davvero cambierà…

Nel frattempo bravi, grazie e complimenti a chi (commercianti ed imprenditori), nonostante tutto, ancora ci crede e ci mette il cuore per fare il “vero” futuro di Manfredonia”.

Lo riporta Strada Facendo.