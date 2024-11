TARANTO – Un tragico incidente si è verificato intorno alle 21:30 di ieri sera sulla strada statale 7 nei pressi dello svincolo per Laterza.

La vittima, un uomo di 41 anni residente a Laterza, viaggiava a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro veicolo, una Volkswagen Touareg, che procedeva nella stessa direzione.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 di Taranto, le condizioni del 41enne sono apparse da subito critiche. Trasferito d’urgenza al San Pio di Castellaneta, l’uomo è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate.

Illeso l’altro conducente e indagini in corso

Il conducente della Volkswagen Touareg, anch’egli residente a Laterza, è rimasto illeso nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Castellaneta, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità dell’accaduto.

Lo riporta baritalianews.it