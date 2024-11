Domani si prospetta un derby avvincente al “Veneziani” tra Monopoli e Cerignola, due squadre pronte a contendersi punti importanti in una fase cruciale della stagione. Giuseppe Raffaele, tecnico degli ofantini, ha condiviso le sue riflessioni alla vigilia del match, evidenziando gli aspetti su cui la squadra dovrà concentrarsi per affrontare al meglio i biancoverdi.

Analisi della prestazione contro il Taranto e spunti per il futuro

Raffaele ha fatto un bilancio della recente sconfitta contro il Taranto, sottolineando come, nonostante l’esito negativo, ci siano stati spunti positivi su cui costruire: “Dobbiamo partire dal secondo tempo di Taranto, perché in quella fase abbiamo imposto il nostro gioco e creato situazioni interessanti, anche se concretizzate poco. La partita, come sappiamo, è andata in un certo modo, ma non voglio fermarmi solo al risultato. L’importante è essere più incisivi quando arriviamo in zona offensiva”, ha dichiarato il tecnico. L’obiettivo è mantenere l’entusiasmo giusto e lavorare per limitare gli errori che possono costare caro: “È fondamentale essere più attenti e non permettere agli avversari di sfruttare i nostri momenti di disattenzione”, ha aggiunto.

L’approccio tattico contro il Monopoli

La sfida contro il Monopoli si presenta come un test impegnativo per il Cerignola, e Raffaele è ben consapevole delle caratteristiche della squadra avversaria: “Mi aspetto un Monopoli solido, con una fase difensiva ben organizzata e capace di sfruttare al meglio la spinta offensiva, soprattutto in casa. Hanno dimostrato equilibrio tra i reparti e noi dovremo essere attenti alle loro transizioni, che possono metterci in difficoltà”. Il tecnico ha rimarcato l’importanza di approcciare la partita con coraggio e determinazione, senza paura: “Fare gol contro di loro non sarà facile, ma dobbiamo tentare senza farci condizionare. È chiaro che l’assenza di alcuni giocatori chiave è un problema, ma non dobbiamo farne un alibi”, ha proseguito Raffaele, mostrando la sua nota resilienza.

Le assenze e la gestione della rosa

Un punto focale della conferenza stampa è stato l’accenno alle defezioni nella rosa del Cerignola: “Abbiamo fuori giocatori importanti, ma non possiamo permetterci di lamentarci. Non l’ho mai fatto e non lo farò ora. L’importante è trovare soluzioni e sfruttare al meglio chi scende in campo. Gestire le rotazioni in questo momento è fondamentale, e sono fiducioso sul recupero di alcuni indisponibili”. La capacità di adattarsi alle situazioni e di rimanere competitivi nonostante le difficoltà è per Raffaele una caratteristica che deve distinguere la sua squadra.

Le condizioni di Jallow

Un altro tema affrontato dal tecnico riguarda il rientro di Jallow, giocatore importante per l’attacco gialloblù: “Dopo alcuni problemi fisici, ha fatto il suo ritorno contro il Giugliano e ha continuato a giocare con più continuità, anche se ha avuto piccoli stop. Sta accumulando minuti preziosi e per noi è fondamentale avere tutti i giocatori in condizione ottimale in questa fase del campionato”. L’attenzione alla gestione della forma fisica dei giocatori è cruciale per affrontare le prossime partite con la giusta energia.

Il messaggio alla squadra

Infine, Raffaele ha rivelato il messaggio trasmesso ai suoi giocatori dopo la sconfitta di Taranto: “Ho detto ai ragazzi che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo essere più concreti nelle occasioni che creiamo. In certe partite può pesare un episodio, ma non possiamo permettere che la nostra mentalità venga scalfita da una sconfitta o da momenti sfortunati. La fortuna gioca il suo ruolo, ma ciò che conta davvero è la determinazione con cui continuiamo il nostro percorso”. Il tecnico ha ribadito l’importanza di non cercare scuse e di affrontare ogni sfida con lo spirito giusto, indipendentemente dalle difficoltà.

Domani, dunque, il Cerignola è chiamato a una prova di carattere, pronta a sfidare un Monopoli in cerca di punti preziosi. Con un mix di attenzione difensiva e coraggio offensivo, la squadra di Raffaele cercherà di tornare alla vittoria per consolidare la propria posizione in classifica e proseguire con fiducia il cammino in campionato.