Taylor Mega ospite d'onore al Centro Commerciale Gargano

Manfredonia – Il Centro Commerciale Gargano celebra il suo 19° anniversario domenica 24 novembre con un evento speciale, che vedrà la presenza di Taylor Mega, nota influencer e modella italiana, come ospite d’onore. L’evento, che avrà inizio alle ore 17:30, offrirà un programma ricco di attività dedicate a tutte le età, promettendo un pomeriggio di svago per l’intera famiglia.

Per questa importante occasione, il Centro ha ideato un programma che si adatta alle esigenze di tutti i visitatori. I bambini saranno i protagonisti di attività ludiche pensate appositamente per loro: dalle sculture di palloncini (Balloon Art) alle sessioni di trucco (truccabimbi), fino all’intrattenimento con una mascotte speciale che li accompagnerà durante tutto l’evento. Gli adulti, invece, avranno modo di assistere al taglio della torta gigante, un simbolico rito di festa che sancisce un traguardo importante per il Centro Commerciale Gargano.

Conosciuta per la sua carriera sui social e per il suo stile di vita spesso al centro dell’attenzione mediatica, Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, ha visto la sua popolarità crescere esponenzialmente dal suo debutto sui social e, in particolare, dopo la partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi” nel 2019. La sua presenza all’evento rappresenta un elemento di attrattiva per un pubblico variegato, dai giovani che la seguono sui social media agli appassionati di moda e lifestyle. Mega, infatti, è una figura discussa, capace di polarizzare l’opinione pubblica con il suo carattere deciso e le sue scelte di vita originali.

Con il suo anniversario, il Centro Commerciale Gargano ribadisce il proprio ruolo di primo piano come luogo di aggregazione, punto di riferimento per lo shopping e lo svago, e realtà economica importante per il territorio. In 19 anni di attività, il centro ha saputo innovarsi e adattarsi alle esigenze di un pubblico in evoluzione, confermandosi come meta non solo per gli abitanti di Manfredonia, ma anche per i visitatori provenienti dalle zone limitrofe.

L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare insieme il 19° compleanno del centro, incontrare un personaggio popolare come Taylor Mega e partecipare a una giornata di festa aperta a tutti. La varietà delle attività proposte, unite al glamour portato dall’ospite d’onore, promettono un mix perfetto di divertimento e intrattenimento. L’appuntamento è quindi per domenica 24 novembre, quando il Centro Commerciale Gargano, in un’atmosfera di allegria e convivialità, accoglierà famiglie, curiosi e appassionati per festeggiare insieme un traguardo significativo.