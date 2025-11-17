Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

17 Novembre 2025 - ore  12:10

Addetto alle pulizie del Meazza denunciato per violenza sessuale su una tifosa della Norvegia

VIOLENZA Addetto alle pulizie del Meazza denunciato per violenza sessuale su una tifosa della Norvegia

La ragazza ha indicato agli steward il 25enne, che si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla

Addetto alle pulizie del Meazza denunciato per violenza sessuale su una tifosa della Norvegia

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Allo stadio a fare il tifo per la Norvegia, la Nazionale del suo Paese, una 24enne che vive a Milano ha denunciato di essere stata molestata durante la partita da un 25enne, addetto alle pulizie dei bagni del Meazza, che è ora accusato di violenza sessuale. Sull’episodio indaga la polizia.

La ragazza ha riferito di essersi sentita poco bene e di essere andata in bagno, accompagnata da un’amica che è rimasta fuori.

La violenza sarebbe avvenuta all’interno del locale; una volta uscita, la ragazza ha indicato agli steward il 25enne, che si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla.

Lo riporta l’ANSA

