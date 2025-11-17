Antonio Giannatempo smentisce le voci sul ritiro: “Sono più determinato che mai”

Negli ultimi giorni sono circolate notizie false che insinuavano un presunto ritiro di Antonio Giannatempo dalla corsa alle elezioni regionali in Puglia. Il candidato smentisce categoricamente queste voci, definendole menzogne costruite ad arte da chi teme la sua presenza in campo.

Giannatempo conferma con forza che la sua candidatura nella lista di Fratelli d’Italia per la provincia di Foggia è pienamente valida e che la sua campagna elettorale prosegue con energia e convinzione.

Il candidato sottolinea come questi attacchi siano un segnale della paura degli avversari, che, privi di argomenti, ricorrono a strategie di disinformazione. “Non mi lascio intimidire – afferma Giannatempo – continuerò a lavorare con serietà e rispetto, portando avanti il mio impegno per i cittadini e per la Puglia”.