ASL Foggia, nuovi orari per lo Sportello Autismo: sostegno alle famiglie ogni martedì e giovedì

FOGGIA – Cambiano gli orari dello Sportello Autismo, il servizio dedicato all’accoglienza e al supporto delle famiglie di bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, attivato grazie alla collaborazione tra ASL Foggia e l’associazione “iFun – APS”.

Lo sportello, inaugurato nel novembre scorso e ospitato presso la sede del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (SNPIA) in Via Montegrappa 25, sarà accessibile:

ogni martedì dalle ore 15:30 alle 18:00 ,

, ogni giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00.

Il servizio offre accoglienza, orientamento e informazioni sui percorsi diagnostici e assistenziali disponibili, nonché supporto nelle pratiche tecniche e burocratiche. L’obiettivo è rendere più immediato ed efficace l’accesso alle risorse territoriali, grazie alla supervisione diretta della ASL e alla collaborazione con le realtà associative. “Il protocollo consolida un modello di collaborazione che pone al centro le famiglie”, ha dichiarato Antonio Nigri, Direttore Generale della ASL Foggia. “Lo sportello è un punto di riferimento facilmente accessibile per migliorare la qualità della vita dei ragazzi e dei genitori.”

Soddisfazione anche da parte dell’associazione iFun. “Lo sportello è un passo importante verso un sistema di supporto realmente vicino ai bisogni delle famiglie”, afferma il rappresentante Maurizio Alloggio. “Vogliamo creare una comunità più consapevole e informata tramite consulenza, sostegno e informazione.”

Con questi nuovi orari, lo Sportello Autismo si conferma un presidio dedicato alla costruzione di una rete territoriale capace di accogliere, ascoltare e supportare.