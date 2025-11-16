Capitanata, la nuova frontiera delle trivelle: oltre 1.100 kmq tra ricerche e coltivazioni di gas e petrolio

Capitanata non è solo terra di sole e vento, appetibile per parchi eolici, fotovoltaico e centrali a biomassa. È, sempre più, anche un “piccolo Texas” dove si moltiplicano permessi e concessioni per la ricerca e l’estrazione di idrocarburi solidi e liquidi. A lanciare l’allarme è l’associazione Arci “Maria Schinaia” di Foggia, che parla di «un regalo al mondo dei fossili, ma a scapito dell’ambiente e della qualità della vita».

La svolta arriva dopo la definitiva messa a riposo del Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, decisa da una sentenza del Tar del Lazio. Venuto meno lo strumento che limitava le attività estrattive, il governo ha rimesso in moto la macchina delle trivelle: oltre trenta nuove licenze per esplorazioni di gas e petrolio sono state assegnate tra Basilicata, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Campania e offshore tra Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia.

Secondo l’associazione, questa strategia punta a recuperare la produzione nazionale di gas e petrolio, ma va «in direzione opposta» rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela della salute. In parallelo, durante la Cop 30 il governo ha aggiornato il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), che ammontano a circa 25 miliardi di euro l’anno e continuano a sostenere filiere fossili e attività inquinanti, anziché favorire la transizione energetica.

I numeri della Capitanata “terra di pozzi”

In Puglia, la provincia di Foggia è tra le più interessate. Qui sono stati concessi tre permessi di ricerca per complessivi 202,10 kmq: “Siascitiello” e “Fontana Villanella” della società AleAnna, che coinvolgono i territori di Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, e quelli di Alberona, Biccari, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Volturara Appula e Volturino; “Posta del Giudice” di Apennine Energy, che interessa comuni come Lucera, San Severo e Torremaggiore.

A questi si aggiungono cinque concessioni di coltivazione in terraferma, per 171,07 kmq complessivi, con progetti che vedono coinvolte società come Eni, Gas Plus Italiana, Energean Italy, Canoel Italia e altre. Infine, ci sono sei concessioni di coltivazione cessate, ancora in attesa di ripristino minerario, che coprono da sole circa 670 kmq. Nel complesso, secondo l’analisi dell’associazione, sono circa 1.143,42 i kmq della provincia interessati da perforazioni, estrazioni o aree da bonificare.

I rischi e le richieste degli ambientalisti

Il quadro, per Arci “Maria Schinaia”, è preoccupante: nuove trivellazioni potrebbero compromettere la sicurezza del territorio e delle comunità locali. Tra i rischi indicati ci sono la subsidenza e l’instabilità del terreno, l’impatto paesaggistico e ambientale dei pozzi e delle infrastrutture, gli effetti negativi sulla falda acquifera e sull’agricoltura, in una provincia a forte vocazione agroalimentare.

Per questo l’associazione chiede agli enti locali una presa di posizione chiara e «risposte concrete»:

stop immediato alle nuove estrazioni di idrocarburi in mare e a terra;

eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi;

una legge che vieti l’uso dell’airgun per le prospezioni;

un Piano energetico nazionale clima-energia che punti davvero alla decarbonizzazione e alle rinnovabili.

«Serve più coerenza e servono fatti – è l’appello dell’associazione – se vogliamo davvero combattere i cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita dei cittadini, dobbiamo uscire dalla dittatura delle fonti fossili». L’appello è datato Foggia, 16 novembre 2025 e porta la firma del presidente Tonino Soldo.

