TuttoC.com. L’Audace Cerignola torna a correre. Dopo il pesante ko interno contro l’Atalanta U23, la squadra gialloblù ha ritrovato fiducia e risultati grazie ai successi in trasferta ottenuti prima a Sorrento e poi sul campo del Giugliano. Due vittorie che hanno dato ossigeno alla classifica: i pugliesi ora sono a +2 sulla zona playout e a un solo punto dalla zona playoff.

Maiuri: “Match equilibrato, ma successo meritato”

In sala stampa, al termine della gara con il Giugliano, il tecnico Vincenzo Maiuri ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi, sottolineando allo stesso tempo l’equilibrio del confronto:

“È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Faccio i complimenti a Eziolino: è un allenatore molto bravo e la sua impostazione ci ha costretti a sporcare un po’ il nostro gioco. Però credo che alla fine la vittoria sia stata meritata”.

Maiuri ha poi approfondito l’episodio del secondo gol dell’Audace, convalidato nonostante alcune proteste dei padroni di casa:

“Dalla panchina abbiamo visto chiaramente che il gol era regolare: Caldore teneva in gioco Gambale. L’abbiamo fatto presente al quarto uomo, che però ci ha risposto che nelle immagini non si vedeva Caldore. Ci tenevo a chiarire questo punto”.

“Siamo più pratici, più umili: questa è la strada”

Il tecnico ha analizzato anche il momento della sua squadra, reduce da un periodo difficile:

“Abbiamo fatto due vittorie esterne che non significano nulla se non il fatto che ci siamo, esattamente come ci eravamo anche prima. La differenza è che ora siamo una squadra più pratica, un po’ più umile e più coerente con la posizione di classifica in cui ci troviamo. In passato commentavamo errori che agevolavano gli avversari; oggi siamo cresciuti”.

Playoff alla portata, ma attenzione alle spalle

Il Cerignola, così come il Giugliano, ha le carte in regola per puntare alle prime dieci posizioni, anche se Maiuri mantiene uno sguardo prudente:

“Siamo fuori dalla zona playoff, quindi per ora è inutile parlarne troppo. Dobbiamo prima di tutto guardarci dietro. Parlando del Cerignola, questo è fondamentale”.

Dedica ai tifosi: “Mi hanno emozionato dopo cinque sconfitte”

Infine un pensiero sentito ai tifosi e alla società: “Voglio dedicare la vittoria alla società, che non ci ha mai fatto mancare il sostegno. E ai nostri tifosi: dopo cinque sconfitte consecutive hanno detto ‘siamo sempre con voi’. È una cosa rara, soprattutto in Italia. Ogni sera ripensavo a questo e mi dispiaceva deluderli. È un grande complimento alla squadra, che ha saputo reagire nel modo giusto”.

