LASTARIA // Oncologia“Lastaria”, Piemontese e Tutolo: “Inaccettabile speculare sulla malattia di un medico”
17 Novembre 2025 - ore  20:05

VIGILANTE // Regionali Puglia, il SAP scrive ai candidati: “La sicurezza non ha colore politico”
17 Novembre 2025 - ore  14:35

Comune di Foggia, dal 1° al 3 dicembre le prove scritte dei concorsi per 26 posti

FOGGIA Comune di Foggia, dal 1° al 3 dicembre le prove scritte dei concorsi per 26 posti

Con la Determina N.2273 del 31 dicembre 2024, l'Area 3 - Affari Generali ha preso atto dei lavori della Commissione Giudicatrice relativi al concorso pubblico per esame volto alla copertura di 16 posti di Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori, CCNL 16/11/2022).

Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Economia // Foggia //

Il Comune di Foggia ha ufficializzato il calendario delle prove scritte delle sei procedure concorsuali avviate lo scorso ottobre per l’assunzione di 26 nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

Le prove cominceranno lunedì 1 dicembre alla Città del Cinema con tre concorsi: addetti ai servizi generali per l’infanzia, funzionari avvocati e funzionari insegnanti.
Martedì 2 dicembre sarà la giornata più impegnativa, dedicata al concorso per funzionari amministrativi, che ha registrato il numero record di 1192 candidature. Prima si terrà la preselezione, poi — per chi la supererà — la prova scritta.

Mercoledì 3 dicembre saranno invece esaminati i candidati per i profili di funzionario contabile e funzionario tecnico.
Per tutti i funzionari è prevista una prova orale, con date che saranno comunicate successivamente.

