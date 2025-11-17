Il Comune di Foggia ha ufficializzato il calendario delle prove scritte delle sei procedure concorsuali avviate lo scorso ottobre per l’assunzione di 26 nuovi dipendenti a tempo pieno e indeterminato.

Le prove cominceranno lunedì 1 dicembre alla Città del Cinema con tre concorsi: addetti ai servizi generali per l’infanzia, funzionari avvocati e funzionari insegnanti.

Martedì 2 dicembre sarà la giornata più impegnativa, dedicata al concorso per funzionari amministrativi, che ha registrato il numero record di 1192 candidature. Prima si terrà la preselezione, poi — per chi la supererà — la prova scritta.

Mercoledì 3 dicembre saranno invece esaminati i candidati per i profili di funzionario contabile e funzionario tecnico.

Per tutti i funzionari è prevista una prova orale, con date che saranno comunicate successivamente.