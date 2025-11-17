Edizione n° 5888

Regionali Puglia, il SAP scrive ai candidati: "La sicurezza non ha colore politico"

VIGILANTE Regionali Puglia, il SAP scrive ai candidati: “La sicurezza non ha colore politico”

Un agente su un autobus o un treno non è solo un passeggero in più: è un presidio di sicurezza per tutti

Il segretario del SAP di Foggia G.Vigilante (ph maizzi)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Foggia // Politica //

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) della Puglia ha indirizzato un documento ai candidati alla Presidenza della Regione e a diversi candidati consiglieri, per sollecitare impegni concreti a favore della sicurezza e delle condizioni di lavoro delle Forze dell’Ordine. La Segreteria Regionale del sindacato, insieme alle segreterie provinciali di Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e Barletta-Andria-Trani, ha redatto un approfondito dossier che raccoglie le criticità e le proposte operative relative al comparto sicurezza in Puglia.

Tra le richieste principali del SAP, che rappresenta oltre 1.800 iscritti in regione, figura l’incremento degli organici nelle Questure e nelle articolazioni specialistiche, soprattutto nelle province più esposte come Foggia, Taranto, Bari e Lecce. L’89% degli uffici risulta infatti sotto organico. Il documento affronta anche il tema delle manifestazioni pubbliche, sollecitando una presa di posizione chiara da parte della politica a sostegno delle Forze dell’Ordine: “La libertà di manifestare deve coesistere con la tutela degli agenti e dei cittadini per bene,” scrive il sindacato, chiedendo solidarietà concreta contro le derive violente.

Tra le proposte specifiche, il SAP sostiene il recente Decreto Sicurezza che ha introdotto strumenti come il Taser, le Bodycam e l’inasprimento delle sanzioni per minacce e lesioni a pubblico ufficiale. “Le Bodycam non perdonano – si legge nel documento – sono uno strumento efficace e imparziale che tutela gli agenti e garantisce trasparenza.”

Il sindacato chiede inoltre politiche regionali dedicate al welfare degli operatori: dall’edilizia abitativa agevolata all’esenzione dei ticket sanitari per gli infortuni sul lavoro, fino al miglioramento dell’accesso ai trasporti pubblici. “Un agente su un autobus o un treno non è solo un passeggero in più: è un presidio di sicurezza per tutti,” sottolinea il SAP. “La sicurezza è una questione che riguarda ogni cittadino e non tollera divisioni di colore politico,” afferma la Segreteria Regionale, che invita i candidati a confrontarsi sui punti esposti. Il SAP si dichiara disponibile a proseguire il dialogo con le istituzioni, nel segno della trasparenza e del servizio alla collettività.

