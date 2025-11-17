Foggia, 5,7 milioni per la rigenerazione urbana: 600mila euro alla nuova piazza San Francesco

FOGGIA – Prosegue il percorso di rigenerazione urbana avviato dall’Amministrazione comunale di Foggia con il progetto “Foggia in Piazza”. Nel pomeriggio di oggi, 17 novembre 2025, nella chiesa del Conventino in via Diomede, si è svolto il secondo appuntamento pubblico dedicato alla riqualificazione di piazza San Francesco, al centro di un intervento finanziato nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE 2021-2027 – Sviluppo Territoriale e Urbano.

Il Comune di Foggia ha ottenuto un finanziamento complessivo di 5,7 milioni di euro, frutto di una candidatura presentata insieme ai comuni di Ordona e San Severo. Di questi, 600mila euro sono destinati in modo specifico alla riqualificazione di piazza San Francesco, un’area di circa 2.200 metri quadrati compresa tra via della Repubblica e via Conte Appiano, dove si prevede l’apertura del cantiere a partire dal secondo semestre del 2026.

Il progetto, firmato dall’architetto Massimo Giuseppe Nenna con il coordinamento dell’Area 8 PNRR e rigenerazione urbana diretta dalla dirigente Alessia Cordisco, punta con decisione sulla sostenibilità ambientale. La superficie permeabile – quindi destinata a verde – aumenterà del 119%, passando dagli attuali 440 metri quadrati ai futuri 965, mentre l’area pavimentata sarà ridotta del 36%, da 1.760 a 1.235 metri quadrati.

Anche il patrimonio arboreo e vegetale sarà potenziato: gli alberi passeranno da 32 a 48 (+70%) e gli arbusti e le siepi da 5 a 87 (+1640%). L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità dell’aria, aumentare le zone d’ombra e contribuire al contrasto dell’isola di calore urbana.

La futura piazza San Francesco conserverà la sua parte monumentale e la fontana centrale, che saranno sottoposte a restauro conservativo, rifunzionalizzazione e valorizzazione tramite una nuova illuminazione artistica. Contestualmente è previsto un deciso potenziamento dell’accessibilità: il progetto contempla 11 nuovi attraversamenti pedonali, 22 nuovi scivoli e un incremento dei posti auto da 44 a 55, oltre a un forte aumento delle sedute, che passeranno da 26 a 164.

Sul fronte della sicurezza, l’illuminazione pubblica sarà potenziata con il passaggio da 14 a 23 punti luce, affiancati da un nuovo sistema di videosorveglianza. È prevista anche la rimozione di alcuni tratti di muretto e l’arretramento di parte degli stalli di parcheggio, in modo da migliorare la visibilità stradale e recuperare ulteriori superfici permeabili.

Una delle novità del progetto è l’introduzione di attrezzature ludiche per bambini, pensate per rendere la piazza più attrattiva anche per le famiglie, seppure con dimensioni e numero contenuti. La riorganizzazione dei camminamenti perimetrali, l’uso di superfici in terra e vegetazione arbustiva e le sporgenze dei marciapiedi (bulbout) dovrebbero migliorare l’interazione tra pedoni e veicoli, riducendo velocità e rischio di investimento.

Secondo quanto illustrato dall’Amministrazione nel corso dell’incontro con la cittadinanza, la riqualificazione di piazza San Francesco si inserisce in una strategia più ampia di “agopuntura urbana”, ovvero una serie di interventi puntuali sugli spazi pubblici per aumentarne funzionalità, vivibilità e gradimento da parte dei residenti. Un percorso che, nelle intenzioni di Palazzo di Città, punta a “porre al centro la cittadinanza e i suoi bisogni”, facendo della rigenerazione urbana uno degli assi portanti dell’azione amministrativa.

