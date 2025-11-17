Foggia, aggiudicata la gara per la vigilanza armata degli immobili comunali

È il Raggruppamento temporaneo di imprese VIS S.p.A. – Securpool S.r.l. ad aggiudicarsi il maxi appalto per il servizio di vigilanza armata sui beni immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia per i prossimi tre anni. Lo stabilisce una determinazione del Settore Appalti, SUA, Contratti della Provincia di Foggia, che ha gestito la procedura come Stazione Unica Appaltante.

La gara, individuata con il codice G02391/2025, aveva un importo complessivo a base di gara pari a 4.964.870,87 euro oltre IVA e si è svolta con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023. Alla competizione hanno preso parte due raggruppamenti di imprese, entrambi ammessi dopo le verifiche documentali e un soccorso istruttorio disposto dal seggio di gara.

Dopo la valutazione delle offerte tecniche e l’apertura delle buste economiche, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione in favore del RTI guidato da VIS S.p.A., con Securpool S.r.l. come mandante, che ha totalizzato 93,5 punti complessivi. Il raggruppamento ha presentato un’offerta caratterizzata da un ribasso del 99,999% sulla quota di 90.000 euro soggetta a ribasso, pari a un importo di 0,90 euro oltre IVA, cui si sommano 4.828.197 euro di costi di manodopera e 46.673,87 euro di oneri per la sicurezza, entrambi non ribassabili. L’importo totale di aggiudicazione raggiunge così 4.874.871,77 euro oltre IVA.

Prima di rendere efficace l’aggiudicazione, la Provincia ha proceduto alle verifiche di rito sul possesso dei requisiti generali e speciali, sfruttando il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0) e richiedendo certificazioni agli enti competenti: casellari giudiziali, certificati delle sanzioni amministrative, documentazione antimafia, regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro. Accertato anche il rispetto della Legge 68/1999 sull’inserimento lavorativo dei disabili e degli obblighi in tema di parità di genere ex articolo 46 del Codice delle pari opportunità, oltre alla coerenza delle attività dichiarate in Camera di Commercio e al possesso delle licenze prefettizie necessarie per i servizi di vigilanza.

Le verifiche hanno riguardato non solo la mandataria VIS S.p.A., ma anche la società controllante Civis Holding S.p.A. e la mandante Securpool S.r.l., con ulteriori controlli antimafia sui soci di maggioranza e sui familiari conviventi, nel solco delle più recenti normative di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Tutti gli esiti acquisiti sono risultati compatibili con l’aggiudicazione.

Con la determinazione dirigenziale del 14 novembre 2025, l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti, e potrà ora essere seguita dalla stipula del contratto tra Comune di Foggia e RTI aggiudicatario. Il servizio garantirà, per il prossimo triennio, la sorveglianza armata degli immobili comunali strategici, dall’edilizia istituzionale alle sedi operative, con un impatto diretto sulla sicurezza del patrimonio pubblico e degli utenti.

A cura di Giovanna Tambo.