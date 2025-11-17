FOGGIA – Sarà piazza Umberto Giordano, nel cuore di Foggia, a ospitare mercoledì 19 novembre alle ore 19 il comizio di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico di Capitanata, in vista del voto del 23 e 24 novembre. Sul palco salirà Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia, per l’ultimo appuntamento pubblico prima del silenzio elettorale.

L’iniziativa arriva a pochi giorni di distanza dalla partecipata manifestazione al Teatro Giordano, che ha visto la presenza della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e del presidente nazionale ed europarlamentare Stefano Bonaccini, confermando il ruolo centrale della Capitanata nella partita regionale dei democratici.

La chiusura in piazza, all’aperto e nel centro cittadino, viene letta dai promotori come un ulteriore segnale di radicamento sul territorio e di apertura al confronto diretto con i cittadini.

A sottolineare il significato politico di questo appuntamento è il segretario provinciale del Pd, Pierpaolo d’Arienzo, che rivendica il lavoro svolto in questi mesi sul territorio:

«Siamo stati tra la gente, abbiamo ascoltato i territori, gli amministratori, le associazioni, le imprese, i giovani. È così che si costruisce una proposta credibile: dal basso, con serietà, competenza e visione. La Capitanata ha bisogno di una guida che sappia unire, di una politica capace di affrontare i problemi reali con soluzioni concrete. La nostra comunità democratica è viva, unita, determinata».

Per il gruppo dirigente provinciale, la presenza di Decaro a Foggia non è solo l’atto formale di chiusura della campagna, ma assume il valore di un momento collettivo di verifica e rilancio:

«La chiusura con Decaro – aggiunge d’Arienzo – non è soltanto un appuntamento politico, ma un momento di partecipazione e mobilitazione collettiva. In ogni incontro la nostra provincia ha mostrato una straordinaria risposta. Ora serve l’ultimo passo: convincere chi è ancora indeciso, parlare con chi non ha scelto, portare al voto amici, parenti, colleghi. Ogni singolo voto può fare la differenza».

Il comizio del 19 novembre in piazza Giordano (lato Palazzo Uffici Statali) si inserisce in una campagna che il Pd Capitanata definisce “di ascolto diffuso”, fatta di assemblee, incontri tematici, momenti di confronto con il mondo del lavoro, del sociale e dell’associazionismo. Un percorso che, nelle intenzioni dei democratici, ha l’obiettivo di legare in modo più stretto il progetto politico regionale alle esigenze specifiche del territorio foggiano, segnato da criticità strutturali ma anche da una forte domanda di sviluppo e diritti.

L’appello finale è rivolto a tutto l’elettorato progressista e riformista, ma anche a chi guarda con preoccupazione al clima di disaffezione e astensionismo che attraversa la partecipazione democratica.

Il Pd Capitanata invita «cittadini, elettrici, elettori e simpatizzanti» a riempire la piazza e a considerare il voto del 23 e 24 novembre come un passaggio decisivo «per dare alla Puglia un futuro più giusto, più forte, più europeo», come recita la nota diffusa dal partito.

La serata del 19 novembre a Foggia, nelle intenzioni degli organizzatori, sarà dunque il momento conclusivo di una campagna elettorale che i democratici rivendicano come “fatta di ascolto e di passione”, con al centro i temi del lavoro, dei servizi pubblici, dei diritti sociali e civili, della sanità e dello sviluppo sostenibile.

Sul palco di piazza Giordano, accanto ad Antonio Decaro, è prevista la presenza dei rappresentanti del Pd provinciale e dei candidati del territorio, in quella che si annuncia come una delle tappe simbolicamente più importanti del tour elettorale in vista del voto di fine novembre.

Per aggiornamenti e informazioni sull’iniziativa e sulle altre attività in programma, il Pd Capitanata richiama infine i propri canali ufficiali: #PdCapitanata – www.pdcapitanata.it.