Foggia, uomo trovato senza vita in casa in via Mendolicchio

FOGGIA – Dramma questa mattina, lunedì 17 novembre, in via Mendolicchio, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari e conoscenti, preoccupati perché non avevano sue notizie da diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. I pompieri hanno effettuato l’ingresso nell’appartamento, trovando purtroppo l’uomo già deceduto.

Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dalle prime informazioni raccolte, la morte sembrerebbe naturale.

Le autorità stanno comunque continuando le verifiche per confermare le cause del decesso. La comunità locale è scossa dalla tragedia.

Lo riporta FoggiaToday.it