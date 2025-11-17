Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

MULTATO // Puglia, abbandona il cane sul balcone, che cade e muore. Multato per 5mila euro
17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

UCCISO // Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre: “Mamma mi ha strozzato, mi ha infilato un dito nel sedere”
17 Novembre 2025 - ore  12:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, uomo trovato senza vita in casa in via Mendolicchio

CRONACA Foggia, uomo trovato senza vita in casa in via Mendolicchio

A lanciare l’allarme sono stati i familiari e conoscenti, preoccupati perché non avevano sue notizie da diverse ore

Foggia, uomo trovato senza vita in casa in via Mendolicchio

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dramma questa mattina, lunedì 17 novembre, in via Mendolicchio, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari e conoscenti, preoccupati perché non avevano sue notizie da diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. I pompieri hanno effettuato l’ingresso nell’appartamento, trovando purtroppo l’uomo già deceduto.

Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dalle prime informazioni raccolte, la morte sembrerebbe naturale.

Le autorità stanno comunque continuando le verifiche per confermare le cause del decesso. La comunità locale è scossa dalla tragedia.

Lo riporta FoggiaToday.it
Foggia, uomo trovato senza vita in casa in via Mendolicchio
ph FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO