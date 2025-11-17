Foggia. Via Parini, liquidata una tranche alla progettazione per il recupero degli alloggi ERP

Prosegue l’iter per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Parini, a Foggia, nell’ambito del programma nazionale “Sicuro, verde e sociale” per l’ERP. L’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici ha liquidato una nuova quota dei compensi professionali all’ingegnere Massimo Colabella, incaricato dell’adeguamento progettuale e della direzione dei lavori.

L’intervento, finanziato dalla Regione Puglia con 2.108.542,97 euro a valere sui contributi per investimenti previsti dalla legge 145/2018, riguarda un complesso di alloggi C.E.R. e prevede lavori di riqualificazione e efficientamento energetico. Il progetto esecutivo, redatto dallo stesso professionista, era stato approvato già nel 2021 e aggiornato al nuovo prezzario regionale e al Codice dei contratti del 2023.

Con l’atto di liquidazione n. 2837 del 15 ottobre 2025, il Comune dispone il pagamento della fattura elettronica FA5 del 28 luglio 2025, dell’importo di 23.920 euro, relativa alle prestazioni di adeguamento progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito del contratto complessivo da 106.858,27 euro.

Nel provvedimento si ripercorrono le tappe principali dell’intervento: dalla candidatura al bando regionale, alla concessione del contributo, alla nomina del Responsabile del procedimento, fino all’affidamento diretto, tramite piattaforma Trasp@re, dell’incarico professionale all’ingegner Colabella, selezionato dall’albo fornitori del Comune.

L’atto dà conto anche dell’acquisizione della polizza fideiussoria per l’anticipazione del 20% del compenso e della regolarità contributiva del professionista. La liquidazione rappresenta un passaggio tecnico ma significativo nella marcia verso il cantiere, che punta a migliorare sicurezza, efficienza energetica e qualità abitativa degli immobili popolari di via Parini.

