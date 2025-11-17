Furto notturno al cimitero di San Marco in Lamis: razziato l’ufficio del custode

Un furto sfrontato ha colpito il cimitero comunale durante la notte, lasciando la comunità locale sgomenta. A finire nel mirino dei malviventi è stato l’ufficio del custode, fulcro operativo del camposanto, dove sono custoditi strumenti e attrezzature fondamentali per la manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, un solo individuo incappucciato ha forzato la finestra dell’edificio tra la mezzanotte e le prime ore dell’alba, entrando all’interno del perimetro cimiteriale. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena, mentre il ladro si è appropriato di tutta l’attrezzatura da giardinaggio e manutenzione, tra cui decespugliatori, soffiatori e utensili manuali, causando ingenti danni operativi.

La scoperta del furto è avvenuta all’apertura dei cancelli, quando il custode ha immediatamente allertato i Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione locale, che ha effettuato i rilievi e acquisito le immagini per identificare il responsabile.

Il furto comporterà disagi per la manutenzione del cimitero nei prossimi giorni, mentre le indagini proseguono per individuare l’autore dell’insano gesto.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.