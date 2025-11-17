Gemelle Kessler morte insieme a 89 anni, indagine della polizia sulle cause del decesso

Secondo la Bild, la polizia criminale della capitale bavarese ha avviato un’indagine per fare luce sulle cause della morte. Il settinale “Spiegel” riferisce che un’operazione di polizia sarebbe in corso a Gruenwald, senza fornire ulteriori dettagli.

Le gemelle Kessler, come avevano messo nero su bianco, volevano restare unite anche dopo la morte. Le storiche soubrette del varietà degli anni ’60 e ’70 volevano che le loro ceneri fossero conservate in un’unica urna. «Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme», aveva detto Alice a Bild quando avevano 87 anni. «Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti», ave aggiunto. «L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero», aveva proseguito.

Cosa avevano detto

Si tratterà quindi di «un’urna a più posti». Le Kessler infatti vorrebbero con sé anche le ceneri di Yello, il barboncino lasciato in eredità dalla mamma. La morte dell’animale ha lasciato un grande vuote nelle donne. «Lo amavamo più di ogni altra cosa. Era sempre una grande gioia tornare a casa e vedere quanto era felice il cane con i suoi due proprietari». Ma restano dubbi sulla effettiva possibilità di mettere in atto disposizioni di questo tipo. «In Baviera non è consentito seppellire due persone nella stessa urna, né un cane in un cimitero umano», avevava commentato un impresario sentito da Bild.

L’urna della madre

L’urna della madre delle gemelle si trova nel cimitero di Gruenewald, nei pressi di Monaco. Le Kessler sono sbarcate in Italia nel 1961, a 24 anni, conquistando il Paese con i loro balletti. Hanno ottenuto un posto nella storia della televisione partecipando a programmi di grande successo come Studio Uno, nel quale cantavano la sigla d’apertura «Da-da-un-pa», e Canzonissima, lavorando con tutti i maggiori protagonisti dello spettacolo tricolore: da Mina ad Alberto Sordi a Raffaella Carrà. Il loro successo è proseguito anche negli anni ’70, quando – tra le altre cose – hanno accettato di posare per Playboy. Alla fine degli anni ’80 sono poi tornate nel Paese natale, la Germania (dove sono molto note), pur continuando a lavorare e viaggiare spesso in Italia. Nate il 20 agosto nel 1936 a Nerchau, cittadina che a quel tempo si trovava in Germania est, fuggono con la famiglia nella Germania Ovest.

Lo riporta ilmessaggero.it