FOGGIA // Qualità della vita 2025: Milano ancora al top. Foggia precipita nella "zona rossa" del disagio
16 Novembre 2025 - ore  17:29

SCHLEIN  // Da Foggia parte il "laboratorio Puglia": Schlein e Bonaccini caricano il Pd in vista delle Regionali
16 Novembre 2025 - ore  23:22

Home // Cerignola // Giugliano-Audace Cerignola 0-1, Capuano: “Ci è mancato solo il gol”

CERIGNOLA Giugliano-Audace Cerignola 0-1, Capuano: “Ci è mancato solo il gol”

L’allenatore ha ribadito più volte di non aver nulla da contestare all’impegno dei suoi giocatori

Il grande Eziolino al comando: Giugliano di mr. Capuano contro l’Audace Cerignola

ph Teleclubitalia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Cerignola // Sport //

Fonte: IlMeridianoNews. Il Giugliano esce sconfitto di misura dal confronto casalingo con l’Audace Cerignola. Al termine della gara, il tecnico gialloblù Ezio Capuano ha analizzato la prestazione dei suoi uomini nella consueta conferenza stampa post-partita, sottolineando come il risultato non rispecchi del tutto quanto visto in campo.

Capuano: “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla”

L’allenatore ha ribadito più volte di non aver nulla da contestare all’impegno dei suoi giocatori:
“Quando in Serie C non concretizzi le occasioni, diventa tutto più complicato. Non siamo stati cattivi quanto bastava sotto porta. Il Cerignola ha capitalizzato l’unica vera opportunità che ha avuto, mentre noi non siamo riusciti a sfruttarne diverse.”

Il tecnico ha inoltre espresso rammarico per la modalità del gol subito:
“Non mi piace aver preso gol su una punizione da 40 metri. Su queste situazioni eravamo stati impeccabili. È un dettaglio, ma fa la differenza.”

“Bella cornice di pubblico, ma è mancata concretezza”

Capuano ha lodato l’atteggiamento della squadra e la partecipazione del pubblico presente al “De Cristofaro”:
“C’era una grande atmosfera, i ragazzi ci hanno messo ardore e hanno lottato fino alla fine. Quando vedo questa determinazione non posso dire nulla. Ma è mancato solo il gol, e nelle partite così complicate basta un episodio per cambiare tutto.”

fonte: ilmeridianonews.it

Lascia un commento

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO