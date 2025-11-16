Gravina-Manfredonia termina in parità: ai murgiani manca solo il gol dopo un secondo tempo arrembante

Dopo la pesante sconfitta rimediata a Barletta, il Gravina ritrova compattezza e gioco, ma non la vittoria. Al “Vicino” finisce 0-0 contro il Manfredonia, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, soprattutto nella ripresa, quando gli uomini di Ragno avrebbero certamente meritato qualcosa in più. Il palo colpito da Gnago e le numerose parate di Brahja negano ai gialloblù un successo che sarebbe stato ampiamente meritato.

Il pareggio lascia inevitabilmente l’amaro in bocca ai murgiani, protagonisti di un secondo tempo di grande intensità e qualità, ma incapaci di concretizzare le numerose occasioni create. Il Manfredonia, dal canto suo, porta a casa un punto prezioso dopo una gara sofferta, salvata dalle parate del suo portiere e da un pizzico di fortuna. Una prestazione che, per il Gravina, può rappresentare comunque una base solida da cui ripartire.