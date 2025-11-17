Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

MULTATO // Puglia, abbandona il cane sul balcone, che cade e muore. Multato per 5mila euro
17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

GIOVANNI // Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre: “Mamma mi ha strozzato, mi ha infilato un dito nel sedere”
17 Novembre 2025 - ore  12:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Incidente in Viale Aldo Moro a San Giovanni Rotondo: auto distrugge lampione, ferito il conducente

SAN GIOVANNI ROTONDO Incidente in Viale Aldo Moro a San Giovanni Rotondo: auto distrugge lampione, ferito il conducente

L’impatto è stato particolarmente violento: il palo della luce è stato completamente abbattuto e la vettura è rimasta distrutta nella parte anteriore e laterale.

L’impatto è stato particolarmente violento: il palo della luce è stato completamente abbattuto e la vettura è rimasta distrutta nella parte anteriore e laterale.

INCIDENTE SAN GIOVANNI ROTONDO - SGR

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo – 17 novembre 2025. Un violento incidente autonomo si è verificato stamani, intorno alle 10.30, lungo Viale Aldo Moro a San Giovanni Rotondo. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un lampione dell’illuminazione pubblica e riportando danni gravissimi.

L’impatto è stato particolarmente violento: il palo della luce è stato completamente abbattuto e la vettura è rimasta distrutta nella parte anteriore e laterale. Le immagini mostrano l’auto con la ruota anteriore divelta, la carrozzeria fortemente deformata e numerosi detriti sparsi per tutta la carreggiata e sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno prestato le prime cure al conducente.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli agenti: tra le ipotesi, un malore improvviso del conducente, una distrazione o una perdita di aderenza del veicolo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO