San Giovanni Rotondo – 17 novembre 2025. Un violento incidente autonomo si è verificato stamani, intorno alle 10.30, lungo Viale Aldo Moro a San Giovanni Rotondo. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un lampione dell’illuminazione pubblica e riportando danni gravissimi.

L’impatto è stato particolarmente violento: il palo della luce è stato completamente abbattuto e la vettura è rimasta distrutta nella parte anteriore e laterale. Le immagini mostrano l’auto con la ruota anteriore divelta, la carrozzeria fortemente deformata e numerosi detriti sparsi per tutta la carreggiata e sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza 118 che hanno prestato le prime cure al conducente.

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli agenti: tra le ipotesi, un malore improvviso del conducente, una distrazione o una perdita di aderenza del veicolo.