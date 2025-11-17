Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

MULTATO // Puglia, abbandona il cane sul balcone, che cade e muore. Multato per 5mila euro
17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

GIOVANNI // Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre: “Mamma mi ha strozzato, mi ha infilato un dito nel sedere”
17 Novembre 2025 - ore  12:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lotto, in Puglia vinti oltre 29mila euro

SOLDI Lotto, in Puglia vinti oltre 29mila euro

L’ultimo concorso del Lotto ha elargito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia

Lotto, in Puglia vinti oltre 29mila euro

Gioco del Lotto - Fonte Immagine non riferita al testo: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Cronaca // Gargano //

VIESTE – Colpo fortunato nel concorso del Lotto di venerdì 14 novembre 2025: a Vieste sono stati vinti ben 22.500 euro grazie a un terno giocato in una ricevitoria di via Giuseppe Verdi. A renderlo noto è Agipronews, che segnala anche un’altra vincita pugliese da 6.875 euro, centrata a Fasano (Brindisi) con tre ambi e un terno.

In totale, nel concorso sono stati distribuiti oltre 29mila euro in Puglia, confermando ancora una volta la fortuna che continua a fare tappa nella regione. L’ultimo concorso del Lotto ha elargito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a oltre 1,1 miliardi di euro.

Un risultato che fa sorridere i numerosi appassionati del gioco, con Vieste che può festeggiare uno dei colpi più significativi di questa tornata. La fortuna, si sa, ama viaggiare, ma in questo caso ha scelto di fermarsi sul Gargano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO