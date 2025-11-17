Lotto, in Puglia vinti oltre 29mila euro

VIESTE – Colpo fortunato nel concorso del Lotto di venerdì 14 novembre 2025: a Vieste sono stati vinti ben 22.500 euro grazie a un terno giocato in una ricevitoria di via Giuseppe Verdi. A renderlo noto è Agipronews, che segnala anche un’altra vincita pugliese da 6.875 euro, centrata a Fasano (Brindisi) con tre ambi e un terno.

In totale, nel concorso sono stati distribuiti oltre 29mila euro in Puglia, confermando ancora una volta la fortuna che continua a fare tappa nella regione. L’ultimo concorso del Lotto ha elargito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a oltre 1,1 miliardi di euro.

Un risultato che fa sorridere i numerosi appassionati del gioco, con Vieste che può festeggiare uno dei colpi più significativi di questa tornata. La fortuna, si sa, ama viaggiare, ma in questo caso ha scelto di fermarsi sul Gargano.