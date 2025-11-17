Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

17 Novembre 2025 - ore  12:10

Home // Eventi // Lucera accoglie Biagio Antonacci: il tour Unplugged 2026 fa tappa nell’Anfiteatro Romano

EVENTI Lucera accoglie Biagio Antonacci: il tour Unplugged 2026 fa tappa nell’Anfiteatro Romano

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 su Ticketone.it

Lucera accoglie Biagio Antonacci: il tour Unplugged 2026 fa tappa nell’Anfiteatro Romano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Eventi // Lucera //

Un viaggio artistico alla scoperta di luoghi che intrecciano arte, memoria e paesaggi mozzafiato. È questo lo spirito del tour Unplugged 2026, che porterà la musica in quattro scenari suggestivi, capaci di esaltare l’unione tra suoni e storia, per un totale di quaranta concerti. «Quando si resta più giorni in una città – racconta l’artista – ci si lega profondamente al luogo, alle sue persone, alla cucina, alla cultura. Nasce una piccola comunità intorno al concerto, e così la musica diventa un ponte verso nuove emozioni».

Le tappe scelte sono veri e propri gioielli del patrimonio culturale italiano: dal Teatro Greco di Tindari (ME) all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG), passando per l’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS), fino al Teatro Grande di Pompei (NA), dove le note risuoneranno tra le vestigia dell’antica Roma.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 su Ticketone.it.

