Manfredonia. Esclusiva, Gianluca Castigliego: “Vi racconto le ultime ore del capo dei capi, Totò Riina”

Nel giorno che segna gli otto anni dalla morte di Salvatore “Totò” Riina, avvenuta il 17 novembre 2017, lo Stato Quotidiano ha raccolto una testimonianza rara e preziosa: quella del dottor Gianluca Castigliego, infermiere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia e docente universitario, che tra il 2010 e il 2018 ha lavorato nella Terapia Intensiva Polivalente (TIPO) dell’ospedale Maggiore di Parma. Proprio lì, negli ultimi giorni di vita, fu ricoverato uno dei più feroci simboli della storia criminale italiana.

L’arrivo del “capo dei capi” in Terapia Intensiva

Parma, per la presenza di uno dei più grandi istituti penitenziari italiani con regime 41-bis, era spesso punto di approdo sanitario per detenuti di altissimo profilo. “Riina è stato solo l’apice”, ricorda Castigliego. “Prima di lui avevamo assistito Provenzano, esponenti della ’ndrangheta, dei Casalesi. Criminali abituati all’isolamento e a misure di sicurezza estreme”.

Il reparto in cui operava era composto da una grande recovery room con sette posti letto. Ma per i pazienti più pericolosi veniva allestita una stanza di isolamento totale, simile a quelle utilizzate per le patologie infettive gravi, controllata costantemente da quattro agenti di polizia penitenziaria.

Protocolli rigidissimi e silenzio assoluto

L’ingresso di Riina attivò protocolli ancora più stringenti: totale anonimato del personale (niente nomi su casacche o badge), nessuna confidenza con il paziente, interventi sanitari registrati alla presenza diretta della polizia penitenziaria. “Per un infermiere è innaturale non instaurare un minimo di rapporto”, spiega Castigliego. “L’assistenza diventa fredda, quasi meccanica. È come lavorare in una cella frigorifera”.

Il boss arrivò in condizioni gravissime: uno shock settico derivato da una gangrena di Fournier, patologia devastante, aggravata dall’età avanzata e da malattie pregresse. Ricoverato per circa una settimana, Riina parlò pochissimo. “Io non ho mai sentito la sua voce”, confida l’infermiere.

“Sembrava un bambino di sei anni”

L’immagine che più colpì Castigliego fu il corpo debilitato del capo di Cosa Nostra: “Me lo aspettavo diverso. Nel letto sembrava un bambino di sei o sette anni, tanto era piccolo e consumato. Eppure lo sguardo… quello sì, era lo stesso che conosciamo dai documentari. Uno sguardo che incuteva ancora timore”.

Per ottenere il consenso informato a un intervento necessario, Riina rispose soltanto con cenni del capo. Mai una lamentela, neppure durante medicazioni dolorosissime: “Non una smorfia, niente. È una cosa che mi colpì molto”.

Mentre il paziente lottava tra la vita e la morte, all’ospedale arrivavano pressioni politiche e mediatiche. La famiglia di Riina chiedeva insistentemente di poterlo vedere un’ultima volta. L’autorizzazione, riferisce Castigliego, non venne concessa in tempo utile dal ministro della Giustizia dell’epoca: “Quando arrivarono a Parma, Riina era già morto”.

L’infermiere non nasconde il conflitto interiore che affrontò: “È stata la prima volta in cui ho quasi litigato con me stesso. Da una parte l’uomo Gianluca, che conosceva le atrocità di cui quel nome è simbolo. Dall’altra il professionista, che deve garantire cure identiche a tutti. Alcuni colleghi si rifiutarono di assisterlo, per timore di essere condizionati”.

Castigliego, invece, scelse di restare. “Se fossimo influenzati dal passato dei nostri pazienti, potremmo curarne cinque su cento. È proprio nelle situazioni più difficili che capisci cosa significa essere davvero un sanitario”.

Riina morì nella notte tra il 16 e il 17 novembre. “Ricordo il volto sollevato degli agenti penitenziari”, racconta l’infermiere. “Non festeggiavano, ma era evidente il peso che si toglievano dopo anni di turni estenuanti”. Un dettaglio lo segnò profondamente: “Non riuscivamo a chiudergli gli occhi. Morì con gli occhi spalancati, ed è un’immagine che non dimenticherò mai”.

Oggi, da docente, Castigliego porta spesso questo episodio nelle sue lezioni: non come trofeo, ma come strumento di formazione. “Ai ragazzi insegno a non farsi condizionare. Non dal colore della pelle, non dal passato del paziente, non dai pregiudizi. Chi entra in ospedale deve ricevere lo stesso trattamento, sempre”.

Nonostante la drammaticità della vicenda, il suo rapporto con la morte non è cambiato. “Non ci abitui mai, ma impari ad avere gli strumenti per affrontarla. Questa morte è stata particolare, certo, per la notorietà del personaggio. Ma ciò che resta è la consapevolezza del nostro ruolo: curare, sempre, chiunque, senza giudicare”.