Manfredonia: lavori pubblici, cultura e memoria storica al centro della settimana amministrativa

MANFREDONIA (FG) – Una settimana ricca di novità per la città, con interventi significativi su più fronti: sport, sicurezza, cultura, patrimonio storico e partecipazione civica. L’Amministrazione comunale ha reso noto il programma degli interventi in corso e delle attività avviate sul territorio.

Sport: al via i lavori di rifacimento del campetto di Via Orto Sdanga

Nei prossimi giorni verrà avviato il cantiere per il rifacimento completo del campetto sportivo di Via Orto Sdanga, finanziato con fondi della Regione Puglia. L’intervento, atteso da tempo, restituirà alla comunità uno spazio di aggregazione fondamentale per i giovani e per le attività sportive di quartiere.

Sicurezza: iniziata la cantierizzazione dell’ex istituto nautico

Prosegue anche l’iter per la conversione dell’ex Istituto Nautico in caserma dei Carabinieri. Con l’avvio delle attività di cantierizzazione, la città compie un passo decisivo verso il potenziamento dei presidi di legalità e sicurezza, in un edificio simbolo del territorio.

Cultura: contributo per nuovi libri in Biblioteca

Buone notizie sul fronte culturale: la Biblioteca comunale risulta tra i beneficiari del contributo nazionale per l’acquisto di nuovi libri. Il finanziamento consentirà di ampliare l’offerta editoriale e rendere la lettura più accessibile, valorizzando la fruizione intergenerazionale degli spazi culturali cittadini.

Restauro: in corso il recupero del dipinto “Ratto di una clarissa”

In collaborazione con la Soprintendenza, il Comune ha avviato il processo di restauro del dipinto “Ratto di una clarissa”, opera di rilievo storico legata agli eventi del 1647. Il dipinto, attualmente custodito al Convento di San Matteo, verrà consegnato alla restauratrice incaricata, primo passo per la sua futura esposizione pubblica. Un progetto che vuole restituire alla città una pagina della sua memoria artistica e culturale.

Democrazia: si avvicinano le elezioni regionali

Infine, l’Amministrazione ricorda ai cittadini l’appuntamento con le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre, invitando la comunità a partecipare attivamente al voto: “La democrazia è più forte se ci sei anche tu”.