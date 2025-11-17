Edizione n° 5888

BALLON D'ESSAI

LASTARIA // Oncologia“Lastaria”, Piemontese e Tutolo: “Inaccettabile speculare sulla malattia di un medico”
17 Novembre 2025 - ore  20:05

CALEMBOUR

VIGILANTE // Regionali Puglia, il SAP scrive ai candidati: “La sicurezza non ha colore politico”
17 Novembre 2025 - ore  14:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, mercoledì 19 novembre arriva il senatore Maurizio Gasparri

REGIONALI Manfredonia, mercoledì 19 novembre arriva il senatore Maurizio Gasparri

La sede di Forza Italia di Manfredonia, in Corso Manfredi 279, sarà teatro di un importante incontro politico

Manfredonia, mercoledì 19 novembre arriva il senatore Maurizio Gasparri

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA (FG) – Mercoledì 19 novembre, alle ore 17.30, la sede di Forza Italia di Manfredonia, in Corso Manfredi 279, sarà teatro di un importante incontro politico che vedrà protagonisti esponenti di primo piano del partito azzurro. L’evento sarà guidato dal senatore Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, che porterà la sua testimonianza politica e il suo sostegno ai candidati locali in vista delle prossime elezioni regionali.

Particolare attenzione sarà riservata a Ugo Galli, candidato al Consiglio regionale per il territorio della Capitanata. Galli, figura nota per il suo impegno politico e per la sua conoscenza delle esigenze locali, si presenta con l’obiettivo di rappresentare con concretezza e responsabilità i cittadini presso il Consiglio regionale. La sua candidatura punta a rafforzare la presenza di Forza Italia nella Regione Puglia, valorizzando le istanze dei territori e promuovendo progetti di sviluppo economico e sociale.

Accanto a Galli, parteciperà anche Giuseppina Falcone, candidata al Consiglio regionale, mentre interverranno i deputati e dirigenti locali del partito, tra cui l’onorevole Giandiego Gatta e l’onorevole Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia, a conferma dell’importanza dell’appuntamento.

L’incontro rappresenta un’occasione per i cittadini di Manfredonia e dei comuni limitrofi di dialogare direttamente con i candidati e con i rappresentanti nazionali del partito, approfondendo temi di interesse locale e regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i programmi e le proposte dei candidati.

2 commenti su "Manfredonia, mercoledì 19 novembre arriva il senatore Maurizio Gasparri"

  1. Ricordo quando la senatrice Giuntoli volle tentare un comizio temetario a Largo Regnatela (una volta “Piazza Rossa”). Gli allora residenti, sentendosi offesi ed oltraggiati, portarono in mostra “li ruagne” volendo rappresentare la carenza dei servizi igienici della zona. Non aggiungo altro, ma lo lascio immaginare

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO