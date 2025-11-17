Manfredonia, mercoledì 19 novembre arriva il senatore Maurizio Gasparri

MANFREDONIA (FG) – Mercoledì 19 novembre, alle ore 17.30, la sede di Forza Italia di Manfredonia, in Corso Manfredi 279, sarà teatro di un importante incontro politico che vedrà protagonisti esponenti di primo piano del partito azzurro. L’evento sarà guidato dal senatore Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, che porterà la sua testimonianza politica e il suo sostegno ai candidati locali in vista delle prossime elezioni regionali.

Particolare attenzione sarà riservata a Ugo Galli, candidato al Consiglio regionale per il territorio della Capitanata. Galli, figura nota per il suo impegno politico e per la sua conoscenza delle esigenze locali, si presenta con l’obiettivo di rappresentare con concretezza e responsabilità i cittadini presso il Consiglio regionale. La sua candidatura punta a rafforzare la presenza di Forza Italia nella Regione Puglia, valorizzando le istanze dei territori e promuovendo progetti di sviluppo economico e sociale.

Accanto a Galli, parteciperà anche Giuseppina Falcone, candidata al Consiglio regionale, mentre interverranno i deputati e dirigenti locali del partito, tra cui l’onorevole Giandiego Gatta e l’onorevole Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia, a conferma dell’importanza dell’appuntamento.

L’incontro rappresenta un’occasione per i cittadini di Manfredonia e dei comuni limitrofi di dialogare direttamente con i candidati e con i rappresentanti nazionali del partito, approfondendo temi di interesse locale e regionale. La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i programmi e le proposte dei candidati.