Manfredonia, oltre 260 mila euro alla C&C SRL per la riscossione dei tributi minori nei mesi di giugno e luglio

MANFREDONIA – Nuova liquidazione a favore della società concessionaria incaricata della gestione dei tributi minori del Comune di Manfredonia. Con una recente determinazione dirigenziale, il Settore Economico-finanziario ha autorizzato il pagamento di oltre 260 mila euro alla C&C srl di Margherita di Savoia, che cura per conto dell’ente l’accertamento e la riscossione di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone di occupazione del suolo pubblico, canone dell’acquedotto rurale e altre entrate minori.

La somma riguarda l’attività svolta nei mesi di giugno e luglio 2025, nell’ambito del contratto di concessione sottoscritto nel 2022 e tuttora in vigore. La società opera come unico concessionario dopo l’aggiudicazione, avvenuta tramite procedura pubblica, che ha affidato a un soggetto esterno l’intero ciclo della gestione: dalla riscossione ordinaria a quella coattiva, fino al recupero crediti e alla postalizzazione degli atti.

Nel dettaglio, sono stati liquidati 211.552,25 euro a titolo di aggio, comprensivi di imponibile e IVA, mentre 48.815,01 euro riguardano le spese di procedura e le attività di postalizzazione. Si tratta di un insieme di fatture e rendiconti relativi alle notifiche, ai recuperi e ai servizi svolti sul territorio comunale nel bimestre considerato.

Le risorse erano già state prenotate nei capitoli di spesa del bilancio 2025, destinati specificamente al servizio di riscossione. Con la nuova determinazione, le somme vengono impegnate e autorizzate alla liquidazione, dopo il controllo della regolarità delle prestazioni svolte e della documentazione contabile prodotta dalla società.

Il provvedimento conferma anche l’allineamento della spesa con il piano di riequilibrio finanziario del Comune e con gli obiettivi di bilancio approvati per il triennio 2025-2027. Parallelamente, risultano regolari tutte le verifiche amministrative e contributive, incluse le certificazioni obbligatorie richieste agli operatori che lavorano con la pubblica amministrazione.

A cura di Michele Solatia.