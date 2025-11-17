FOGGIA – Tono durissimo da parte dell’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese e del consigliere regionale Antonio Tutolo, che intervengono a difesa del reparto di Oncologia dell’ospedale “Lastaria” di Lucera dopo le polemiche sollevate in questi giorni sulla temporanea carenza di personale medico.

I due esponenti regionali respingono con fermezza ogni ricostruzione scandalistica, denunciando quella che definiscono «una strumentalizzazione politica vergognosa» legata al malore improvviso e grave che ha colpito il direttore medico del reparto.

“Una vicenda umana e delicata trasformata in arma elettorale”

«Strumentalizzare l’emergenza clinica che ha colpito un professionista stimato e infaticabile – affermano Piemontese e Tutolo – è una forma di sciacallaggio politico che supera ogni limite accettabile».

Secondo i due, la situazione del reparto è conseguenza diretta dell’improvvisa indisponibilità del medico responsabile, «una vicenda personale che meriterebbe rispetto e riservatezza, non l’uso pubblico e distorto che qualcuno sta tentando di farne in piena campagna elettorale».

Il riferimento è alle accuse del consigliere regionale Napoleone Cera, che nei giorni scorsi ha denunciato presunte criticità di gestione.

“Il Policlinico Riuniti è già intervenuto. Dire il contrario è falso”

L’assessore e il consigliere chiariscono che il Policlinico Riuniti di Foggia, struttura di riferimento del Lastaria, «si è immediatamente attivato» per garantire la sostituzione del medico colpito dal malore.

«Accade in ogni sistema sanitario – precisano – quando un professionista viene improvvisamente meno per gravi motivi di salute. Sostenere che non sia stato fatto nulla è semplicemente falso».

“I pazienti meritano verità e soluzioni, non teatrini davanti alle telecamere”

Piemontese e Tutolo stigmatizzano duramente l’uso politico della vicenda: «È inaccettabile che un candidato provi a trasformare un evento doloroso in un palcoscenico elettorale. Cera si faccia votare con le proprie forze, non speculando sulla pelle di chi soffre».

La nota si chiude con un appello alla responsabilità istituzionale: «I pazienti oncologici meritano serietà, verità e risposte concrete, non ultimatum mediatici e passerelle. La politica che lavora davvero, anche quando le telecamere sono spente, non specula sulla malattia di nessuno. Chi sceglie di farlo – concludono – se ne assume la piena responsabilità davanti ai cittadini».