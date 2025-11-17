Edizione n° 5887

Home // Manfredonia // Orizzonti di Giustizia: una mattinata di memoria, dialogo e responsabilità a Manfredonia

MEMORIA Orizzonti di Giustizia: una mattinata di memoria, dialogo e responsabilità a Manfredonia

Incontro finale della rassegna Orizzonti di Giustizia, un evento che ha unito memoria, impegno istituzionale e partecipazione dei giovani

Orizzonti di Giustizia: una mattinata di memoria, dialogo e responsabilità a Manfredonia

Orizzonti di Giustizia - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si è concluso presso l’Auditorium “C. Serricchio” l’incontro finale della rassegna Orizzonti di Giustizia, un evento che ha unito memoria, impegno istituzionale e partecipazione dei giovani.

Moderato dal dirigente scolastico Francesco Di Palma, coordinatore del Presidio Scolastico di Libera, l’incontro si è aperto con l’intervento del Sindaco Domenico La Marca, che ha sottolineato l’importanza di una sicurezza costruita dal basso verso l’alto, basata sulla responsabilità condivisa e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

È stato ricordato il valore dell’adesione del Comune di Manfredonia ad Avviso Pubblico, impegno che garantisce trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa e favorisce percorsi educativi che avvicinano le scuole alla cultura della legalità e della responsabilità civile.

La rassegna è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Commissione comunale per l’Educazione alla Legalità, della consigliera Quitadamo, e di Giulia Migneco di Avviso Pubblico, insieme agli uffici comunali competenti per Cultura e Istruzione, che hanno garantito continuità e professionalità nell’organizzazione.

Dario Vassallo ha condiviso il significato dell’impegno della Fondazione dedicata al fratello Angelo Vassallo, trasformando una vicenda drammatica in memoria attiva, seme di consapevolezza, libertà e giustizia.

Uno dei momenti più toccanti è stato dedicato alle studenti e agli studenti, che hanno realizzato un giornale collettivo con lettere ispirate dalla storia di Angelo Vassallo, riflettendo sul loro ruolo e sulla responsabilità di immaginare un futuro possibile nel proprio territorio. Le loro parole hanno mostrato come la memoria possa trasformarsi in impegno concreto, incoraggiando la libertà di scegliere, crescere e costruire.

All’incontro hanno partecipato numerosi cittadini, a testimoniare che Manfredonia non resta indifferente, affrontando ogni forma di mafia e di pressione sociale che tenta di indebolire la comunità.

La rassegna ha confermato che il compito delle istituzioni è creare le condizioni perché percorsi di legalità possano nascere e durare, offrendo spazi reali ai giovani per esprimersi e sentirsi parte di un cammino condiviso. È un passo importante verso una comunità più consapevole, attiva e responsabile.

