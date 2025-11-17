Peschici, l'ex immobile di via Trento diventa centro per disabili

Un vecchio immobile nel cuore di Peschici è destinato a trasformarsi in un moderno centro sociale polivalente per persone con disabilità. La Provincia di Foggia, tramite la Stazione Unica Appaltante, ha pubblicato il bando di gara per i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Trento, con cambio di destinazione d’uso e adeguamento alle nuove funzioni sociali richieste dal Comune.

L’appalto, del valore complessivo stimato in 1.146.063,32 euro oltre IVA, riguarda lavori “a corpo” di ristrutturazione, comprensivi di opere edili, impiantistiche e di messa in sicurezza. Di questa somma, 747.544,15 euro sono l’importo assoggettato a ribasso, mentre 383.090,39 euro sono i costi della manodopera e 15.428,78 euro gli oneri per la sicurezza, voci non ribassabili come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici.

La gara sarà interamente telematica, gestita sulla piattaforma “Appalti & Contratti” della Provincia di Foggia. Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi al portale e presentare l’offerta esclusivamente online. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 17 dicembre 2025, mentre la prima seduta pubblica digitale, con accesso da remoto, è prevista per il 18 dicembre 2025 alle ore 9.30.

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Un’impostazione che punta a privilegiare non solo il ribasso economico, ma anche la qualità progettuale, le soluzioni tecniche e l’attenzione alla fruibilità degli spazi da parte degli utenti, in questo caso persone con disabilità.

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il progetto è finanziato con fondi del bilancio comunale e risorse regionali. Responsabile unico del progetto è l’architetto Francesco Delli Muti del Comune di Peschici, mentre la fase di affidamento della gara è seguita dal dottor Antonio Codianni per la Provincia di Foggia.

Particolare rilievo è dato anche agli aspetti sociali e occupazionali: il bando richiama le clausole su pari opportunità di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità, stabilità occupazionale e applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. La futura struttura, una volta completata, diventerà un punto di riferimento per le famiglie e gli utenti del territorio, rafforzando la rete dei servizi sociali nel Gargano nord.

A cura di Michele Solatia.