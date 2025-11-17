Edizione n° 5887

BALLON D'ESSAI

MULTATO // Puglia, abbandona il cane sul balcone, che cade e muore. Multato per 5mila euro
17 Novembre 2025 - ore  11:40

CALEMBOUR

UCCISO // Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre: “Mamma mi ha strozzato, mi ha infilato un dito nel sedere”
17 Novembre 2025 - ore  12:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Peschici, l’ex immobile di via Trento diventa centro per disabili

DISABILI Peschici, l’ex immobile di via Trento diventa centro per disabili

Un vecchio immobile nel cuore di Peschici è destinato a trasformarsi in un moderno centro sociale polivalente per persone con disabilità

Peschici, l'ex immobile di via Trento diventa centro per disabili

Peschici - Fonte Immagine: expedia.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Un vecchio immobile nel cuore di Peschici è destinato a trasformarsi in un moderno centro sociale polivalente per persone con disabilità. La Provincia di Foggia, tramite la Stazione Unica Appaltante, ha pubblicato il bando di gara per i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Trento, con cambio di destinazione d’uso e adeguamento alle nuove funzioni sociali richieste dal Comune.

L’appalto, del valore complessivo stimato in 1.146.063,32 euro oltre IVA, riguarda lavori “a corpo” di ristrutturazione, comprensivi di opere edili, impiantistiche e di messa in sicurezza. Di questa somma, 747.544,15 euro sono l’importo assoggettato a ribasso, mentre 383.090,39 euro sono i costi della manodopera e 15.428,78 euro gli oneri per la sicurezza, voci non ribassabili come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici.

La gara sarà interamente telematica, gestita sulla piattaforma “Appalti & Contratti” della Provincia di Foggia. Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi al portale e presentare l’offerta esclusivamente online. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 17 dicembre 2025, mentre la prima seduta pubblica digitale, con accesso da remoto, è prevista per il 18 dicembre 2025 alle ore 9.30.

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Un’impostazione che punta a privilegiare non solo il ribasso economico, ma anche la qualità progettuale, le soluzioni tecniche e l’attenzione alla fruibilità degli spazi da parte degli utenti, in questo caso persone con disabilità.

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna. Il progetto è finanziato con fondi del bilancio comunale e risorse regionali. Responsabile unico del progetto è l’architetto Francesco Delli Muti del Comune di Peschici, mentre la fase di affidamento della gara è seguita dal dottor Antonio Codianni per la Provincia di Foggia.

Particolare rilievo è dato anche agli aspetti sociali e occupazionali: il bando richiama le clausole su pari opportunità di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità, stabilità occupazionale e applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. La futura struttura, una volta completata, diventerà un punto di riferimento per le famiglie e gli utenti del territorio, rafforzando la rete dei servizi sociali nel Gargano nord.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO