Premio Ambasciatore Puglia a presidente Federvolley e Dambruoso

Al presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi, alla danzatrice Roberta Di Laura, al magistrato Stefano Dambruoso e alla Riserva naturale di Torre Guaceto (Brindisi) è stato assegnato il premio “Ambasciatore di terre di Puglia” 2025. I riconoscimenti saranno dati dall’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, sabato prossimo, nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Nel corso della serata sarà anche conferita una menzione speciale a Leonardo Lanzilao, imprenditore ed esperto di marketing territoriale, per l’attività di promozione delle attività culturali e produttive della Puglia e, in particolare, del Salento. “L’iniziativa – spiega la presidente del premio Giovanna Iannantuoni, già rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – è nata con l’intento di scoprire e far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, in vari campi e non solo in Italia, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della nostra regione e lo ha fatto conoscere nel mondo”.

“La forza e l’identità di questo premio che è arrivato alla diciannovesima edizione – sottolinea il presidente dell’Associazione Regionale Pugliesi di Milano, generale Camillo de Milato – è quello di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l’ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato ad operare”.

Lo riporta l’ANSA