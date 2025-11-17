Edizione n° 5887

Regione: approvato il 'Piano Generale di Bonifica del Centro Sud Puglia'

PIANO Regione: approvato il ‘Piano Generale di Bonifica del Centro Sud Puglia’

Il Piano rappresenta un passo fondamentale per snellire e rendere più efficienti le procedure del consorzio

Regione: approvato il 'Piano Generale di Bonifica del Centro Sud Puglia'

Donato Pentassuglia - Fonte Immagine: regione.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Novembre 2025
Politica Regionale

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Piano Generale di Bonifica del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, completando un lungo percorso che ha incluso la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

L’approvazione è in attuazione della Legge regionale n. 1/2017 e segue l’avvio, dal 1° gennaio 2024, del Consorzio Unico Centro Sud, che ha assorbito le funzioni dei precedenti Consorzi di Arneo, Terre d’Apulia, Stornara e Tara e Ugento e Li Foggi.

Secondo l’assessore regionale all’Agricoltura con delega alle Risorse Idriche, il Piano rappresenta un passo fondamentale per snellire e rendere più efficienti le procedure del consorzio e garantire un uso corretto e sostenibile dell’acqua in agricoltura. Il documento, costruito in stretta collaborazione con Comuni, enti e partenariato agricolo, permetterà l’adozione dei Piani di Classifica, indispensabili per una gestione moderna della risorsa idrica.

L’iter procedurale ha visto massima concertazione tra enti locali, ARPA Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale, Soprintendenze e Ministero della Cultura, con particolare attenzione alla tutela degli aspetti archeologici e culturali, anche attraverso il contributo della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo.

L’approvazione, formalizzata con DGR 1728 del 10 novembre 2025, ha comportato il riordino e aggiornamento della documentazione tecnica dei precedenti consorzi soppressi, creando una base solida per l’efficienza, la trasparenza e la coerenza nella gestione dei tributi legati all’utilizzo irriguo dell’acqua.

Il Piano si articola in cinque Tomi, descrivendo nei dettagli i quattro distretti – Barese, Tarantino, Nord Salento e Sud Salento – e l’impianto generale, con relazioni tecniche, elenchi delle opere idrauliche, schede progettuali e documentazione ambientale. Si tratta di uno strumento strategico per una gestione ordinata e sostenibile dell’acqua in agricoltura pugliese.

LASCIA UN COMMENTO