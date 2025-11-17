Salvini a San Marco in Lamis. Napoleone Cera: "Il cambiamento inizia insieme"

Matteo Salvini, segretario federale della Lega e vicepremier, chiuderà la campagna elettorale per le Regionali 2025 a San Marco in Lamis, nella città di Napoleone Cera. Il comizio conclusivo, previsto per giovedì 20 novembre alle ore 18 in piazza Madonna delle Grazie, segna l’ultima e più significativa tappa del tour regionale del leader del partito.

La scelta di San Marco in Lamis non è casuale: il territorio diventa baricentro politico della Lega in Puglia, simbolo della sintonia tra i vertici nazionali e la leadership locale. Napoleone Cera, consigliere regionale e candidato alla rielezione nella lista della Lega, sottolinea che la presenza di Salvini è un riconoscimento del lavoro svolto e della collaborazione costante con la guida nazionale del partito e del governo.

Cera invita a partecipare all’evento, definendolo un momento cruciale per chi crede in una Puglia diversa e protagonista del cambiamento dopo vent’anni di amministrazione di centrosinistra. Il messaggio è chiaro: “Dalla piazza alle urne, il cambiamento inizia insieme”.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 20 novembre alle ore 18 in piazza Madonna delle Grazie, San Marco in Lamis.