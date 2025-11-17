Sanità del Movimento: al Policlinico di Foggia confronto nazionale sul nuovo modello AFA

Una sala gremita, un confronto multidisciplinare e l’attenzione di oltre 300 partecipanti collegati da remoto. È questo il ritratto della giornata dedicata alla “Sanità del Movimento”, ospitata nell’Aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia, dove il nuovo modello pugliese di Attività Fisica Adattata è stato illustrato nei dettagli.

Alla tavola rotonda hanno partecipato medici, docenti universitari, esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Molto apprezzati i contributi tecnici e le analisi delle ricadute del nuovo approccio, che inserisce l’esercizio fisico come strumento terapeutico centrale nella prevenzione delle patologie croniche.

La presenza delle autorità sanitarie regionali ha consolidato la valenza strategica dell’evento, mentre gli interventi degli esperti hanno sottolineato la necessità di costruire una rete di Palestre Etiche certificate, in grado di garantire percorsi motori sicuri ed efficaci.

L’iniziativa ha segnato un passaggio culturale di grande rilievo: la salute non solo come cura medica, ma come equilibrio fisico, psicologico e sociale.