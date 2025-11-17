ANSA. È di un morto e quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale 172, nel tratto compreso tra Alberobello e Putignano, nel Barese.

La vittima è un uomo di 59 anni che viaggiava a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate.

I feriti hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni: tre hanno riportato gravi politraumi. Il più giovane è una 18enne che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Monopoli dove si trova anche un 25enne arrivato in codice rosso; una 20enne è ricoverata al Policlinico di Bari e una 59enne all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA