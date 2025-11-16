Scuole superiori di Foggia unite per la cultura d’impresa: nasce la Rete “Hub Giovani”

Cinque dirigenti scolastici, cinque istituti superiori di Foggia e un obiettivo comune: promuovere tra gli studenti la cultura d’impresa, dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità. Sarà presentata martedì 18 novembre, alle ore 11.00, presso la Camera di Commercio di Foggia, la Rete “Hub Giovani per la promozione della cultura d’impresa”, nuovo soggetto di coordinamento tra scuole, mondo produttivo e istituzioni.

L’accordo, siglato nei giorni scorsi, mette insieme cinque istituti cittadini: l’I.T.E.T. “Blaise Pascal”, l’I.T.E.T. “Notarangelo Rosati-Giannone Masi”, l’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”, l’I.I.S. “Luigi Einaudi” e l’I.T.T. “Altamura-Da Vinci”. A guidare la rete sono i dirigenti scolastici Giuliarosa Trimboli, Roberta Cassano, Luigi Talienti, Lanfranco Barisano e Pasquale Palmisano.

Un segnale di squadra alla città

La presentazione ufficiale della Rete è pensata come un momento di forte valore simbolico per la comunità scolastica e per l’intera città: segna infatti la volontà dei cinque istituti di lavorare in sinergia, superando confini e “campanili” scolastici per costruire percorsi formativi condivisi, centrati sulle competenze imprenditoriali e trasversali dei giovani. All’incontro parteciperà anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppe Silipo, insieme alle autorità locali.

«La Rete Hub Giovani – spiegano i promotori – vuole diventare un punto di riferimento stabile per la diffusione di una vera cultura d’impresa tra gli studenti, rafforzando il dialogo tra scuola, impresa e istituzioni». L’idea di fondo è che l’educazione all’imprenditorialità non significhi solo “fare impresa”, ma aiutare i ragazzi a sviluppare mentalità progettuale, autonomia e capacità di assumersi responsabilità.

Laboratori, startup e orientamento al lavoro

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, gli istituti aderenti proporranno attività comuni: laboratori esperienziali, progetti condivisi, incontri con imprenditori ed esperti, percorsi per il lancio di startup e collaborazioni strutturate con enti e aziende del territorio. L’obiettivo è allenare competenze chiave come problem solving, creatività, lavoro di squadra, capacità progettuale e spirito d’iniziativa, considerate oggi essenziali tanto nel lavoro dipendente quanto nell’impresa.

La Rete punta così a offrire agli studenti nuove opportunità di apprendimento e orientamento al lavoro, legando la scuola ai bisogni reali del tessuto economico locale. «Vogliamo che i nostri ragazzi vedano nel territorio non solo un luogo da cui partire – è il messaggio – ma anche un contesto in cui poter costruire idee sostenibili e innovative».

La Rete Hub Giovani è aperta all’adesione di altri istituti interessati a condividere questo impegno. Referente dell’iniziativa è il professor Raffaele Identi, individuato come punto di contatto per lo sviluppo dei progetti e il coordinamento delle future collaborazioni.

