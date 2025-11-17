Sigfrido Ranucci a Foggia con 'Diario di un trapezista': uno spettacolo sul giornalismo d’inchiesta

Foggia, 17 novembre 2025 – L’Università di Foggia e la BCC di Canosa Loconia presentano in prima assoluta in Puglia lo spettacolo teatrale “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore noto per le sue inchieste di grande impatto sociale. L’evento si terrà il 6 dicembre 2025 alle 18.30 presso l’Aula Magna Valeria Spada (via Caggese 1, Foggia) e offrirà al pubblico uno sguardo inedito sul dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta, tra sfide, responsabilità e sacrifici.

L’iniziativa, promossa dall’Università e dalla BCC, sottolinea il ruolo centrale dell’ateneo come luogo di cultura, formazione e dibattito su temi civili e sociali. La serata inizierà con i saluti istituzionali del Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio e del Presidente della BCC dott. Antonio Sabatino, introdotti da Roberto De Candia e con la presentazione di Micky de Finis.

Il Rettore Lo Muzio ha sottolineato come l’evento rappresenti un esempio di integrità e coraggio professionale, invitando a riflettere sul fatto che la ricerca della verità richiede impegno, responsabilità e sacrificio civile. Il Presidente Sabatino ha evidenziato il ruolo della banca come promotrice di legalità, giustizia sociale e vicinanza alle fragilità, affermando che l’esempio di Ranucci incoraggia a difendere la verità anche quando è scomoda.

Danilo Leone, Delegato alla Terza Missione e Comunicazione dell’Università di Foggia, ha ricordato che portare la voce di Ranucci in Ateneo significa offrire un testimone del coraggio e della complessità del nostro tempo, trasformando l’informazione in costruzione di senso condiviso e responsabilità civica.

Lo spettacolo, che ha debuttato il 20 settembre 2025 a Ostia Antica, racconta il lavoro dietro le inchieste di Ranucci, offrendo al pubblico un ritratto intimo e umano del giornalista.

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito www.unifg.it, a partire dal 20 novembre 2025.