SP16 San Severo-Piano Devoto, incentivi al personale per la messa in sicurezza

Prosegue il percorso amministrativo legato ai lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 16, nel tratto che collega l’innesto con la statale 16 all’innesto con la SP 6, tra San Severo e Piano Devoto. La Provincia di Foggia ha infatti approvato la liquidazione del fondo di incentivo alle funzioni tecniche a favore del personale interno che ha seguito l’intervento, previsto dall’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.

L’opera, inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, ha un importo complessivo di 800.000 euro e viene realizzata tramite un accordo quadro con un unico operatore, l’impresa individuale Caroprese Giuseppe di Foggia, aggiudicataria della gara con un ribasso del 32,293%. Il contratto di appalto è stato sottoscritto nel maggio 2023, dopo la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante provinciale.

La determinazione dirigenziale del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali del 14 novembre 2025 riguarda, in particolare, la quota di incentivo relativa al quarto contratto applicativo dell’accordo quadro, per un importo lavori di 642.000 euro. Su questa cifra viene calcolato il 2% destinato alle funzioni tecniche, pari a 12.840 euro: l’80% (10.272 euro) al personale, il restante 20% (2.568 euro) vincolato all’acquisto di beni e innovazione per l’Ente.

Tenuto conto di oneri riflessi e IRAP, l’importo effettivamente erogabile al personale interno viene rideterminato in 9.450,24 euro, corrispondente al 92% dell’80% del 2% dei lavori, secondo i criteri di riparto stabiliti dal regolamento provinciale approvato nel 2019. Le somme sono distribuite tra Responsabile unico del procedimento, ufficio di direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e gruppo di supporto tecnico, in base alle attività svolte nelle varie fasi: progettazione, affidamento, direzione e controllo dell’esecuzione.

La Provincia chiarisce che gli incentivi riguardano esclusivamente personale non dirigente, in linea con la normativa vigente, e che le prestazioni cui si riferiscono si sono concluse nel 2024. La spesa è coperta dai capitoli del bilancio 2025–2027 destinati alle funzioni tecniche, con una piccola economia di 821,76 euro che rientra nella disponibilità dell’Ente.

Oltre a riconoscere il lavoro svolto dai tecnici interni, il provvedimento rappresenta un tassello ulteriore nel percorso che punta a rendere più sicuro un asse viario molto trafficato del nord della Capitanata. Il completamento della messa in sicurezza della SP 16 è infatti considerato strategico sia per il collegamento tra i centri del territorio sia per la riduzione dell’incidentalità su un tratto storicamente critico.

A cura di Giovanna Tambo.