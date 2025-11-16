Spaventoso incidente all’uscita “Manfredonia centro”: Nissan si ribalta, feriti

Manfredonia – Paura questa sera, intorno alle ore 20, sulla strada in uscita da “Manfredonia centro”, dove un’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, a bordo della vettura – una Nissan – c’erano alcune persone che sono rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti e provveduto al loro trasporto in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono con precisione il numero dei feriti né la gravità delle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Il ribaltamento dell’auto, e i numerosi detriti finiti sull’asfalto, hanno infatti provocato rallentamenti e disagi al traffico in entrambe le direzioni.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.