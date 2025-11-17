Strade provinciali, scatta il nuovo contratto per manutenzione e sgombero neve

Tre mila chilometri di strade, dal Tavoliere ai Monti Dauni fino al Gargano, da tenere sicuri 365 giorni l’anno. È la sfida che la Provincia di Foggia affida al secondo contratto applicativo dell’accordo quadro per la manutenzione della rete viaria, lo sfangamento, la cura del verde e i servizi di pronto intervento e sgombero neve sulle strade provinciali.

Con una determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, l’ente ha preso atto del contratto applicativo n. 2, firmato il 12 novembre 2025 con il raggruppamento di imprese guidato dalla NEV.I.COM. di Faeto, già aggiudicataria dell’accordo quadro con altre quattro aziende specializzate del territorio. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 656.460,74 euro, IVA compresa, di cui 538.082,57 euro per lavori e servizi e il resto a copertura dell’imposta.

Nel dettaglio, il contratto prevede un pacchetto articolato di attività. Innanzitutto un servizio di reperibilità continua, 24 ore su 24, per il pronto intervento sulle strade provinciali in caso di dissesti improvvisi, incidenti o eventi atmosferici eccezionali, con l’obbligo per l’impresa di attivarsi entro 30 minuti dalla chiamata.

A questo si aggiungono il taglio del verde lungo le pertinenze stradali, la regimentazione delle acque meteoriche per favorire il corretto deflusso dal piano viabile, la pulizia da fango, detriti e vegetazione che ostacolino il transito, il ripristino del manto stradale in caso di buche e deformazioni. Particolare rilievo assumono i servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, fondamentali per garantire la circolazione nei mesi invernali soprattutto nelle zone interne e montane.

Gli interventi si distribuiranno sulle cinque macro-aree in cui è suddivisa la rete di competenza provinciale: Monti Dauni Settentrionali, Centrali e Meridionali, Gargano e Tavoliere. Le tabelle allegate alla determina elencano una per una le strade interessate, specificando tratti chilometrici e collegamenti principali: dall’asse San Severo–Piano Devoto alla Foresta Umbra, dalla pedegarganica alle arterie che attraversano la pianura cerealicola verso l’Ofanto.

La decisione di ricorrere a un accordo quadro con un unico operatore economico nasce dalla constatazione dell’insufficienza delle squadre interne di cantonieri e mezzi d’opera dell’ente. La normativa stradale, in particolare l’articolo 14 del Codice della strada, impone al proprietario delle arterie la manutenzione, la gestione e la pulizia delle infrastrutture e delle loro pertinenze per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. Obblighi resi ancora più stringenti dall’aumento degli episodi di maltempo intenso e improvviso che negli ultimi anni ha messo sotto stress la rete viaria provinciale.

Dal punto di vista finanziario, il contratto applicativo n. 2 utilizza risorse già stanziate nel bilancio 2025–2027 sul capitolo dedicato alla viabilità: la somma è “sotto-impegnata” a valere sull’impegno complessivo dell’accordo quadro, senza nuovi oneri per l’ente. Il provvedimento dispone inoltre che le prestazioni siano liquidate solo a fronte di regolare fattura e dopo la verifica puntuale della corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per automobilisti, pendolari e autotrasportatori, l’avvio del nuovo pacchetto di interventi significa maggiore rapidità di risposta in caso di emergenze, strade più pulite e sicure, un contrasto più efficace a neve e ghiaccio. Un tassello importante in una provincia dove la viabilità è infrastruttura vitale tanto per la mobilità quotidiana quanto per l’accesso alle aree interne e ai poli turistici del Gargano.

