San Severo, Frattura Pdl-FI, Savino: rimosso Calvo

San Severo – LO scioglimento del P.D.L. e l’approssimarsi delle elezioni amministrative, hanno determinato, già da qualche tempo, fibrillazioni di vario genere in seno al Comune di San Severo. Tale situazione, recentemente, indusse il Capogruppo ex P.D.L. oggi di F.I. , Prof., a richiedere al Sindaco un azzeramento della Giunta per una verifica, in seno sia alla stessa oltre che in sede Consiliare, delle appartenenze politiche.

Tale richiesta fu ritenuta dal Sindaco non necessaria per cui, in seguito ad un incontro avvenuto, anche con la partecipazione del Segretario Provinciale di F.I. Dott. Franco Landella, si è preso atto che era sufficiente ed opportuno solo accertare quale fosse la reale ed attuale collocazione politica sia degli Assessori che dei Consiglieri.

Verificato anche il comportamento dell’Assessore Calvo, che già da tempo era venuto meno ai suoi doveri istituzionali, prediligendo autonome scelte personali , molto opinabili soprattutto per chi riveste un incarico assessorile, e verificato in Consiglio Comunale il comportamento (..) di Miale, che ha disertato anche alcuni Consigli, incluso quello per l’approvazione del Bilancio, in seguito ad ulteriori incontri, i Consiglieri di F.I. dopo aver riconfermato, unitamente a tutte le altre forze politiche di maggioranza, ampia e piena fiducia al Sindaco Savino, hanno indicato quale Assessore il Commercialista Dott. Lorenzo Valentino.

Il Sindaco Savino, che aveva condiviso tale indicazione già da qualche giorno, in data odierna ha emesso il proprio decreto sindacale conferendo al Commercialista Valentino le deleghe assessorili al Bilancio, ai Tributi ed occupazione del suolo pubblico, revocando, per le motivazioni suddette, le deleghe assessorili, a suo tempo conferite, al Calvo.

(comunicato stampa)